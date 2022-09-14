Власти Волгограда объяснили необходимость передачи городского электротранспорта в концессию участием в федеральной программе, которая предполагает получение финансирования из Москвы только на условиях муниципально-частного партнерства. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшней пресс-конференции заместитель руководителя департамента городского хозяйства Волгограда Сергей Комлев и депутат городской думы Руслан Морозов обрисовали цели и задачи передачи имущества МУП «Метроэлектротранс» концессионеру, пообещав дальнейшее развитие этого вида транспорта, а также прояснили судьбу тарифов на проезд.

Так, по словам Сергея Комлева, власти Волгограда, оказывается, уже в течение последних трех лет рассматривают различные варианты реорганизации наземного электротранспорта. Около двух лет назад, как известно, на одном из участков линии скоростного трамвая уже была проведена реконструкция контактной линии и трамвайного полотна. Но кардинально обновить электротранспорт, по мнению чиновника, можно лишь за счет участия в федеральной программе, которая предусматривает долевое финансирование будущих проектов.

Так, из 12 миллиардов, которые планируется освоить в рамках концессии в ближайшие 25 лет, безвозмездная субсидия из федерального бюджета составит 3,6 млрд. рублей, еще 3,16 млрд. планирует вложить региональный бюджет и 5,24 млрд. рублей – сам инвестор. Выступить в роли инвестора изъявило желание АО «Волгоградоблэлектро», 85% акций которого находятся в государственной собственности, сообщил Сергей Комлев.

В случае одобрения депутатами городской думы планов администрации города о передаче имущества МУП «Метроэлектротранс» в концессию реорганизация сферы электротранспорта может пройти в три этапа.

Это – реконструкция ряда трамвайных путей, депо, тяговых подстанций и питающих линий, строительство новой линии скоростного трамвая в северной части города, приобретение новых, 3-х секционных, трамваев и модернизация 1-секционых трамваев. В частности, в замене уже давно нуждаются трамваи маршрутов №№3 и 4, где, как известно, курсируют древние вагоны.

При этом Сергей Комлев признался, что в рамках концессионного соглашения речи о развитии скоростного трамвая на юг и строительстве новых подземных станций не идет.

– Это требует больших финансовых вложений, кроме того, проект продолжения линии скоростного трамвая на юг так и не был закончен, – пояснил он. – Продолжение линии скоростного трамвая на Нижний Тракторный, до улицы Михайлова обоснован в первую очередь предстоящим развитием территории бывшего тракторного завода. Здесь планируется построить студенческий кампус, где будут жить около 5 тысячи студентов. Поэтому важно обеспечить транспортную доступность данной территории с центром Волгограда.

Хотя основная часть будущего концессионного соглашения будет касаться наземного электротранспорта, в то же время концессионер, заверил Сергей Комлев, обязан будет поддерживать в рабочем состоянии и троллейбусную контактную линию.

В свою очередь депутат Волгоградской городской думы Руслан Морозов заверил, что тарифы на проезд и сохранение льгот остается полномочиями городских властей. Впрочем, он не смог ответить на вопрос корреспондента ИА «Высота 102», в чем тогда заключается интерес инвестора и на чем он будет «отбивать» свои инвестиции, предложив адресовать его самому концессионеру.

А вот Сергей Комлев заявил, что, вероятнее всего, МУП «Метроэлектротранс» в случае заключения концессионного соглашения будет ликвидирован. Сотрудники муниципального предприятия при их желании будут переведены в АО «Волгоградобэлектро».

Напомним, предложение администрации Волгограда о передаче наземного электротранспорта в концессию будет рассмотрено уже на ближайшем заседании Волгоградской городской думы – 15 сентября.