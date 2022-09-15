«Мы депутаты или передасты?»: Волгоградская гордума дала добро на передачу электротранспорта в концессии

На сегодняшнем заседании Волгоградской гордумы значившийся последним в повестке дня вопрос о рассмотрении предложения мэрии о передаче в концессии муниципального электротранспорта оказался самым эмоциональным. Как сообщает ИА «Высота 102», с короткой презентацией будущего концессионного соглашения выступил заместитель председателя департамента городского хозяйства Сергей Комлев.

Сергей Комлев сообщил депутатам, что идея развивать электротранспорт за счет концессии является неслучайной и связано это с недостатком средств бюджета на эти цели. Он также обрисовал, чем намерен заняться концессионер после заключения соответствующего соглашения.

– За ближайшие пять лет планируется реконструировать 15 километров путей скоростного трамвая, продлить его до улицы Михайлова, закупить 31 единицу подвижного состава, – пояснил он в своей речи. – Также будут модернизированы трамвайные линии на улицах Ангарской и Буханцева, где курсируют трамваи №№2, 3 и 4.

По его словам, концессионер будет выполнять и другие необходимые работы по капитальному ремонту путей.





Сергея Комлева попросили пояснить, почему развитие трамвая власти города видят в направлении северной части Волгограда, а не, например, южной. На что Сергей Комлев, как и накануне на пресс-конференции, пояснил, что это связано с обустройством территории бывшего тракторного завода и строительства там в будущем студенческого кампуса на 5 тысяч человек.

Также замруководителя департамента городского хозяйства ответил на вопрос, как власти города будут решать вопросы с убытками концессионера, если такие будут.

– В год на выпадающие доходы на электротранспорт мы тратили 500-550 миллионов рублей, – сообщил Сергей Комлев. – Планируется, что эта сумма не будет увеличена и останется в том же объеме.

Депутат Олеся Казаченок поинтересовалась у Сергея Комлева, что будет с коллективом МУП «Метроэлектротранс». На что чиновник заверил, что весь персонал, задействованный в перевозках пассажиров, перейдет на работу к концессионеру – АО «Волгоградоблэлектро».

Однако самыми эмоциональными и горячими оказались вопросы и выступление депутата Дмитрия Крылова.

В частности, он выразил возмущение тем обстоятельством, что в концессии переданы уже практически все важнейшие сферы городского хозяйства.

– Мы депутаты или передасты? – вопросил Дмитрий Крылов. – Мы уже все разбазарили и все отдали. При этом услуги не стали качественнее. Вот передали уличное освещение в концессии. Мне звонили с улицы Пролетарской, жалуются, что у них нет света. В чем тогда смысл этой концессии?

По мнению Дмитрия Крылова, этот вопрос нужно было обсудить в первую очередь с жителями города, так как сфера общественного транспорта является особо чувствительной. А город, как считает депутат, ничего не получит от передачи транспорта в частные руки, при этом концессионер будет забирать всю выручку за проезд. По его словам, решать вопрос о передаче частному инвестору электротранспорта надо лишь после того, как концессионеры в других сферах городского хозяйства отчитаются о проделанной работе.





Заместитель главы администрации Волгограда Ирина Пешкова парировала Дмитрию Крылову, что концессионеры регулярно публикуют отчеты о своей деятельности, которые рассматриваются на комитетах гордумы.

– Эти данные совершенно прозрачные и открытые, – заверила она. – Концессионеры инвестировали уже около 11 миллиардов рублей. И мы внимательно следим за выполнением условий этих соглашений.

По словам Ирины Пешковой, у города есть возможность воспользоваться финансовой поддержкой в развитии электротранспорта, которую предоставляет федеральный центр и областной бюджет.

– 3,6 миллиарда из 12 – это федеральный грант, 3,1 миллиарда – областной грант, – сообщила она. – Заверяю, что над соглашением будут работать лучшие юристы и все обязательства концессионера будут прописаны крайне четко. Но уже многие города, такие как Саранск, Нижний Новгород, Курск, Липецк, Ярославль опубликовали концессионные соглашения. Я согласна, что нужно обсуждать, что в первую очередь отремонтировать, куда направить средства. Но у нас всех есть шанс дать вторую жизнь нашему скоростному трамваю и надо его не упустить.

Также Ирина Пешкова откликнулась на беспокойство некоторых депутатов, да и волгоградцев относительно стоимости проезда в результате заключения концессионного соглашения.

– В концессионной программе на 25 лет нет резкого роста тарифов! – заверила она.

И напомнила, что решение об увеличении стоимости проезда принимают администрация и депутаты на основании строгих расчетов,

Замечания технического характера к обсуждаемому вопросу высказал также и представитель прокуратуры. А депутат Илья Багров в коротком выступлении подчеркнул, что с трамваем надо что-то делать, потому что он уже не скоростной, так как из-за соображений безопасности приходится сильно снижать скорость его движения.

После этого председатель гордумы Владлен Колесников предложил депутатам проголосовать. Когда на экране появились результаты – 23 депутата (из 27 зарегистрированных) за, а выступивших против и воздержавшихся не оказалось, – Дмитрий Крылов потребовал переголосования.

– Я против! – громко заявил депутат, видимо, не успевший нажать кнопку.

Однако навстречу депутату не пошли и заседание думы объявили закрытым.