Депутаты Волгоградской гордумы собираются рассмотреть на ближайшем заседании вопрос о передаче по концессионному соглашению имущественного комплекса муниципального электрического транспорта общего пользования, находящегося в муниципальной собственности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на повестку заседания, этот вопрос депутаты обсудят уже 15 сентября. С таким предложением выступили власти Волгограда.

Докладчиком по данному пункту повестки заседания выступит Сергей Комлев, замруководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда. Содокладчиками станут депутаты Руслан Морозов и Илья Багров.

Подробности предстоящей сделки депутаты городской думы и чиновники администрации Волгограда, а также обоснование планов по передаче электротранспорта в концессию будут известны уже завтра, 14 сентября.

Напомним, в настоящее время в Волгограде уже действуют концессионные соглашения в сфере уличного освещения, а также водо- и теплоснабжения.