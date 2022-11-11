Расследования

Облсуд в Волгограде ужесточил приговор троим исламистам

Расследования 11.11.2022 12:05
0
11.11.2022 12:05


В Волгограде по требованию прокуратуры областной суд 11 ноября пересмотрел приговор в отношении пятерых организаторов  экстремистской ячейки Аманата Лукпанова, Батра Уразова, Аслана Вакуева, Александра Колесникова и Гильмана Ниталиева. Троим из них, сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, условный срок изменен на реальный. 

С июля 2016 года по июль 2020-го участники запрещенной организации проводили мероприятия, направленные на изучение и распространение идеологии МРО "Таблиги Джамаат", признанного экстремистским и запрещенным на территории Российской Федерации*, вели проповедническую деятельность, проводили собрания для определения планов и целей организации, а также иные действия в пользу указанного религиозного объединения, – говорится в материалах уголовного дела.  

Уголовное дело в отношении пятерых мужчин было возбуждено по ч.2 ст.282.2 УК РФ. Оперативное сопровождение и расследование осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Ранее суд первой инстанции вынес экстремистам приговор, назначив условный срок. 

Приговором Советского районного суда Лукпанов, Уразов, Вакуев, Колесников и Ниталиев признаны виновными по статье об организации экстремистской ячейки и были приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждый, – сообщает Екатерина Вальковская. – Однако, посчитав назначенное наказание излишне мягким, прокурор обжаловал приговор.

11 ноября Волгоградский областной суд изменил решение Советского районного суда, исключив из приговора троим участникам преступной группы ссылку на применения ст.73 УК РФ.

Решением суда Уразову, Лукпанову и Ниталиеву местом отбытия наказания назначена исправительная колония общего режима, – сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. – Кроме того, в отношении осужденных назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Они взяты под стражу в зале суда.

*В соответствии с решением Верховного суда РФ от 07.05.2009г. деятельность указанного общества на территории РФ угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности, территориальной целостности государства, а также сопряжена с посягательством на причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности государства.    

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.11.2022 08:02
Расследования 11.11.2022 08:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 18:29
Расследования 09.11.2022 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 16:39
Расследования 09.11.2022 16:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 12:48
Расследования 09.11.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.11.2022 11:55
Расследования 09.11.2022 11:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2022 16:32
Расследования 08.11.2022 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2022 14:35
Расследования 08.11.2022 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2022 13:24
Расследования 08.11.2022 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2022 13:03
Расследования 08.11.2022 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.11.2022 08:30
Расследования 08.11.2022 08:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2022 15:37
Расследования 07.11.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2022 13:42
Расследования 07.11.2022 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.11.2022 11:32
Расследования 07.11.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.11.2022 18:52
Расследования 06.11.2022 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.11.2022 18:40
Расследования 03.11.2022 18:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:55
Банк «Открытие»: 62% жителей ЮФО поддерживают возможное появление цифрового рубляСмотреть фотографии
16:13
Губернатор Волгоградской области по телефону поздравил с 85-летием владыку ГерманаСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде закупают еще 60 новых автобусовСмотреть фотографии
15:50
Волгоградец выиграл в лотерею суперприз в размере 56 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:49
Рейтинг туристических мест ко дню рождения ДостоевскогоСмотреть фотографии
15:22
Волгоградские школьники собрали гумпомощь сверстникам из ДонбассаСмотреть фотографии
14:24
Волгоградская область удостоена переходящего вымпела Министра обороны РФСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде на месте коммунальной аварии работают люди в белых скафандрахСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде на видео попал наезд КАМАЗа на пожилого мужчинуСмотреть фотографии
12:50
«Красный Октябрь» принял участие в 28-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо»Смотреть фотографии
12:46
85 квартир закупает мэрия для переселения волгоградцев в 2023 годуСмотреть фотографии
12:05
Облсуд в Волгограде ужесточил приговор троим исламистамСмотреть фотографии
11:33
«ЕвроХим-ВолгаКалий» пополняет подземный парк рудника Гремячинского ГОКа проходческой техникойСмотреть фотографии
11:25
Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб один человек, другой пострадалСмотреть фотографии
11:10
Концессии отчитались перед частью волгоградских депутатов о коммунальной аварииСмотреть фотографии
10:56
«И на случай, если не свидимся...»: родные мобилизованного из Волгоградской области Вито Малишавы получили похоронкуСмотреть фотографии
10:54
МегаФон выяснил, где живут самые общительные волгоградцыСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде ветерана труда оставили без пособия из-за «большой» пенсииСмотреть фотографии
10:03
На юге Волгограда до ночи устраняли порыв на трубе с холодной водойСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области колонна мобилизованных отразила атаку ДРГСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде самогонщик доставлен с больницу со страшными ожогамиСмотреть фотографии
09:31
Замначальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
08:46
В пробах воды из Волги в Волгограде нашли условно-патогенную флоруСмотреть фотографии
08:02
Волгоград 11 ноября окутал густой туманСмотреть фотографии
20:53
«Рискуя жизнью, спас сослуживца»: волгоградского медика, участвующего в СВО, наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
19:41
«Что стрелять, что строить»: волгоградца отправили в зону СВО по объявлению о восстановлении МариуполяСмотреть фотографии
18:35
Волгоградские синоптики спрогнозировали потепление до +13 градусовСмотреть фотографии
18:05
Свои пещеры и река Хуанхэ: стоки в обход очистных создали новый ландшафт на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:56
Госдума: выплаты мобилизованным и добровольцам освободят от НДФЛСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде УК «Парадигма» дважды поймали на подделке протоколов собраний жильцовСмотреть фотографии
 