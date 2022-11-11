Облсуд в Волгограде ужесточил приговор троим исламистам

В Волгограде по требованию прокуратуры областной суд 11 ноября пересмотрел приговор в отношении пятерых организаторов экстремистской ячейки Аманата Лукпанова, Батра Уразова, Аслана Вакуева, Александра Колесникова и Гильмана Ниталиева. Троим из них, сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, условный срок изменен на реальный.

– С июля 2016 года по июль 2020-го участники запрещенной организации проводили мероприятия, направленные на изучение и распространение идеологии МРО "Таблиги Джамаат", признанного экстремистским и запрещенным на территории Российской Федерации*, вели проповедническую деятельность, проводили собрания для определения планов и целей организации, а также иные действия в пользу указанного религиозного объединения, – говорится в материалах уголовного дела.

Уголовное дело в отношении пятерых мужчин было возбуждено по ч.2 ст.282.2 УК РФ. Оперативное сопровождение и расследование осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Ранее суд первой инстанции вынес экстремистам приговор, назначив условный срок.

– Приговором Советского районного суда Лукпанов, Уразов, Вакуев, Колесников и Ниталиев признаны виновными по статье об организации экстремистской ячейки и были приговорены к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждый, – сообщает Екатерина Вальковская. – Однако, посчитав назначенное наказание излишне мягким, прокурор обжаловал приговор.

11 ноября Волгоградский областной суд изменил решение Советского районного суда, исключив из приговора троим участникам преступной группы ссылку на применения ст.73 УК РФ.

– Решением суда Уразову, Лукпанову и Ниталиеву местом отбытия наказания назначена исправительная колония общего режима, – сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. – Кроме того, в отношении осужденных назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Они взяты под стражу в зале суда.

*В соответствии с решением Верховного суда РФ от 07.05.2009г. деятельность указанного общества на территории РФ угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности, территориальной целостности государства, а также сопряжена с посягательством на причинение вреда общественному порядку и общественной безопасности государства.