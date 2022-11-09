Работника кладбища в Волжском задержали за кражу с могилы

Расследования 09.11.2022 12:48
0
09.11.2022 12:48
Полицейские Волжского раскрыли кражу, совершенную на территории кладбища. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, преступление произошло еще в конце августа 2022 года. В полицию обратился 54-летний волжанин, который лишился рюкзака с документами и деньгами в сумме 15 тысяч рублей после посещения погоста.
Мужчина рассказал, что в тот день на кладбище он убирался на могилах родственников. Волжанин ненадолго оставил свои вещи с деньгами на столике около могилки, а, когда вернулся, не нашел ни рюкзака, ни документов, ни денег.
Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 51-летний работник кладбища. Увидев "бесхозный" рюкзак, он вытащил оттуда деньги, а потом избавился от улики.
Мужчина сознался в краже. Возбуждено уголовное дело. За содеянное работнику погоста грозит срок до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Губернатор Волгоградской области привился от гриппа09.11.2022 11:55
Расследования 09.11.2022 11:55
«В 5 утра мы все подпрыгнули»: житель Волгоградской области объяснил, зачем оставил на здании администрации «черную метку»08.11.2022 16:32
Расследования 08.11.2022 16:32
Волгоградской пенсионерке вернули списанные деньги за чужой кредит08.11.2022 14:35
Расследования 08.11.2022 14:35
В школе-интернате в Волгограде вскрыли мошенничество с деньгами федерального гранта08.11.2022 13:24
Расследования 08.11.2022 13:24
Трое молодчиков изувечили жителя Волгограда битой после дорожного конфликта08.11.2022 13:03
Расследования 08.11.2022 13:03
Пропавшую в Волжском школьницу нашли вместе с несовершеннолетним другом08.11.2022 08:30
Расследования 08.11.2022 08:30
СК возбудил уголовное дело из-за гибели волгоградца при взрыве на заводе07.11.2022 15:37
Расследования 07.11.2022 15:37
Убыточный «Ситиматик-Волгоград» дает зарабатывать миллионы на мусоре другой компании07.11.2022 13:42
Расследования 07.11.2022 13:42
Члену банды телефонных аферистов грозит 10 лет за обман 13 волгоградцев07.11.2022 11:32
Расследования 07.11.2022 11:32
Последнее слово и приговор: суд вновь отклонил ходатайства защиты волгоградского врача Гиниятова06.11.2022 18:52
Расследования 06.11.2022 18:52
«Я почувствовала, что мы не одни»: волгоградцы помогли семье с больным ребенком исполнить мечту03.11.2022 18:40
Расследования 03.11.2022 18:40
Пьяный водитель насмерть задавил сына друга в Волгоградской области03.11.2022 17:16
Расследования 03.11.2022 17:16
Учредителя КПК «Депозит» отправили на 5 лет в колонию за обман 34 волгоградцев03.11.2022 13:18
Расследования 03.11.2022 13:18
СК: в Волгоградской области от отравления грибами умер мужчина03.11.2022 09:47
Расследования 03.11.2022 09:47
Жительницу Волгограда осудили за покупку сертификата о вакцинации02.11.2022 14:03
Расследования 02.11.2022 14:03