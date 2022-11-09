Работника кладбища в Волжском задержали за кражу с могилы









Полицейские Волжского раскрыли кражу, совершенную на территории кладбища. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, преступление произошло еще в конце августа 2022 года. В полицию обратился 54-летний волжанин, который лишился рюкзака с документами и деньгами в сумме 15 тысяч рублей после посещения погоста.





Мужчина рассказал, что в тот день на кладбище он убирался на могилах родственников. Волжанин ненадолго оставил свои вещи с деньгами на столике около могилки, а, когда вернулся, не нашел ни рюкзака, ни документов, ни денег.





Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 51-летний работник кладбища. Увидев "бесхозный" рюкзак, он вытащил оттуда деньги, а потом избавился от улики.





Мужчина сознался в краже. Возбуждено уголовное дело. За содеянное работнику погоста грозит срок до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.



