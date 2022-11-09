Губернатор Волгоградской области привился от гриппа

В Волгоградской области продолжается прививочная кампания от гриппа. Как сообщает ИА «Высота 102», вакцинацию уже прошли более миллиона жителей. Сегодня защиту от вируса получил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Между главой региона и медсестрой, пока она готовила инъекцию, состоялся небольшой диалог.

— Все что ли?

— Ну, это же не в первый раз.

— Быстро.

— И главное, чтобы качественно.

Андрей Бочаров регулярно проходит ревакцинацию от коронавируса, личным примером показывая важность иммунизации. В апреле прошлого года глава региона рассказал, что он и члены его семьи вакцинировались от COVID-19.