Бочаров в третий раз привился от коронавируса





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на личном примере показал важность своевременной ревакцинации от коронавирусной инфекции, сделав прививку от этой инфекции.

Глава региона посетил прививочный кабинет во время рабочей поездки в областную больницу №1, где открывается новый мощный лабораторный комплекс, сообщает ИА «Высота 102».

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная, прогнозируемая. Однако, исходя из развития обстановки и за рубежом, и в России, губернатором Андреем Бочаровым на оперативном совещании поставлены дополнительные задачи – как и в предыдущий период, службы должны сработать на опережение и быть в готовности к различному развитию событий.

– Исключать осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации нельзя. Сейчас выявление инфекции происходит в основном при медосмотрах или прохождении обследований. Но есть и тяжёлые случаи. Единственная возможность перенести заболевание в легкой форме — это пройти вакцинацию и раз в полгода – ревакцинацию. Не надо шутить с этой болезнью. Прошу вас пройти ревакцинацию, – обратился к жителям Волгоградской области губернатор.

Андрей Бочаров напомнил, что это можно сделать и первым компонентом «Спутника».

– Лучше это сделать сейчас. Потому что дальше ждет период, связанный с простудными заболеваниями. Нужно быть готовыми заранее. Мы в полном объеме готовы к проведению вакцинации, количества вакцин достаточно. У нас открыты пункты вакцинации, работают выездные бригады, которые могут выехать на предприятия, в организации, – подчеркнул глава региона.

К слову, Андрей Бочаров прививается от коронавируса уже третий раз. В апреле 2021 года глава региона сообщил, что он и члены его семьи вакцинировались от COVID-19, а в июне того же года губернатор прошел ревакцинацию.

При этом внимание к главе региона, который личным примером показывает, как надо противостоять коронавирусу, порой так велико, что однажды даже родился фейк о том, что якобы Андрею Бочарову сделали прививку через рубашку. Потом, правда, выяснилось, что на скандальном фото губернатору измеряли давление тонометром, к тому же фотография оказалась архивной.