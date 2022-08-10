Общество

Бочаров в третий раз привился от коронавируса

Общество 10.08.2022 12:39
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10.08.2022 12:39




Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на личном примере показал важность своевременной ревакцинации от коронавирусной инфекции, сделав прививку от этой инфекции. 

Глава региона посетил прививочный кабинет во время рабочей поездки в областную больницу №1, где открывается новый мощный лабораторный комплекс, сообщает ИА «Высота 102». 

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная, прогнозируемая. Однако, исходя из развития обстановки и за рубежом, и в России, губернатором Андреем Бочаровым на оперативном совещании поставлены дополнительные задачи – как и в предыдущий период, службы должны сработать на опережение и быть в готовности к различному развитию событий.

– Исключать осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации нельзя. Сейчас выявление инфекции происходит в основном при медосмотрах или прохождении обследований. Но есть и тяжёлые случаи. Единственная возможность перенести заболевание в легкой форме — это пройти вакцинацию и раз в полгода – ревакцинацию. Не надо шутить с этой болезнью. Прошу вас пройти ревакцинацию, – обратился к жителям Волгоградской области губернатор.

Андрей Бочаров напомнил, что это можно сделать и первым компонентом «Спутника».

– Лучше это сделать сейчас. Потому что дальше ждет период, связанный с простудными заболеваниями. Нужно быть готовыми заранее. Мы в полном объеме готовы к проведению вакцинации, количества вакцин достаточно. У нас открыты пункты вакцинации, работают выездные бригады, которые могут выехать на предприятия, в организации, – подчеркнул глава региона.

К слову, Андрей Бочаров прививается от коронавируса уже третий раз. В апреле 2021 года глава региона сообщил, что он и члены его семьи вакцинировались от COVID-19, а в июне того же года губернатор прошел ревакцинацию. 

При этом внимание к главе региона, который личным примером показывает, как надо противостоять коронавирусу, порой так велико, что однажды даже родился фейк о том, что якобы Андрею Бочарову сделали прививку через рубашку. Потом, правда, выяснилось, что на скандальном фото губернатору измеряли давление тонометром, к тому же фотография оказалась архивной.

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