Члену банды телефонных аферистов грозит 10 лет за обман 13 волгоградцев





Перед судом в Волгограде предстанет 41-летний местный житель, который обвиняется в совершении 13 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за совершенное преступление обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Вину он полностью признал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.

По версии следствия, мужчина в мае 2020 года вступил в состав организованной группы телефонных мошенников. Связь участники банды он поддерживал через Интернет.

Аферисты звонили гражданам под видом сотрудников правоохранительных органов. Они убеждали собеседников в том, что якобы родственник стал виновником ДТП и просили передать деньги за решение вопроса об освобождении от уголовной ответственности и лечение пострадавших.

- Согласно отведенной роли фигурант уголовного дела забирал денежные средства у доверчивых граждан, перечисляя большую часть сообщникам, порядка 10 % от полученных сумм он оставлял себе, - сообщила Черединина. - Всего таким способом в период с мая по июнь 2022 года обвиняемому в составе ОПГ удалось похитить у 13 потерпевших более 6 миллионов 200 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.



