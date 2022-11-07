Происшествия

Смяло от удара: под Волгоградом легковушка влетела в фургон, есть погибший

Происшествия 07.11.2022 09:59
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07.11.2022 09:59


В Суровикинском районе Волгоградской области накануне в 18.20 произошло ДТП с участием грузового фургона и легковушки. Сообщается о погибшем. 

— По предварительной информации, 66-летний водитель за рулем автомашины AF 77L1BJ двигался по федеральной трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский со стороны  Волгограда в направлении Ростова-на-Дону, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 140 километре водитель при совершении разворота не убедился в безопасности, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2110 под управлением 28-летнего водителя, пользующемуся преимуществом проезда, и совершил с ним столкновение. 

По уточненным данным в результате дорожной аварии есть погибший. Водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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