Пытался уйти от столкновения: в ДТП погиб 13-летний воспитанник Академии «Ротор» из Волгограда

В Георгиевском городском округе Ставропольского края накануне погиб 13-летний Имран Хаваяшхов. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик был воспитанником Академии спортивного клуба «Ротор».

— Вчера в страшной автокатастрофе оборвалась жизнь 13-летнего Имрана Хаваяшхова, который проходил спортивную подготовку в нашей академии, — сообщается на официальной странице Академии спортивного клуба «Ротор». — Руководство, тренерский состав и родители воспитанников академии СК «Ротор» выражают соболезнования родным и близким Имрана. Скорбим вместе с Вами.





В ГАИ Ставропольского края журналистам информагентства пояснили, что ДТП произошло 31 октября около 15.00 на 308 километре трассы Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды.

— По предварительным данным, водитель иномарки Kia Optima по неустановленным пока причинам съехал на встречную полосу, где столкнулся с эвакуатором «Чайка Сервис», — прокомментировали в полицейском ведомстве. — В больницу с тяжелыми травмами доставлены 39-летний водитель легкового автомобиля и его 13-летний сын.





Как уточнили полицейские, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

— Подросток в момент аварии находился на переднем пассажирском сиденье, — добавили в ГАИ Ставропольского края. — Со слов водителя эвакуатора, автомобиль Kia внезапно начал «вилять» по дороге, а затем свернул на встречную. Водитель погрузчика попытался уйти на обочину, но избежать столкновения не смог.





Не исключено, что у водителя иномарки — жителя Нальчика — могли быть проблемы со здоровьем, либо он мог уснуть. Признаки опьянения у гражданина отсутствуют. За последние два года он 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Фото и коллаж: Госавтоинспекция Ставрополья/t.me / Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Академия СК «Ротор»/ vk.com