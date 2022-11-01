Происшествия

Пытался уйти от столкновения: в ДТП погиб 13-летний воспитанник Академии «Ротор» из Волгограда

Происшествия 01.11.2022 19:17
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01.11.2022 19:17


В Георгиевском городском округе Ставропольского края накануне погиб 13-летний Имран Хаваяшхов. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик был воспитанником Академии спортивного клуба «Ротор».   

— Вчера в страшной автокатастрофе оборвалась жизнь 13-летнего Имрана Хаваяшхова, который проходил спортивную подготовку в нашей академии, — сообщается на официальной странице Академии спортивного клуба «Ротор». — Руководство, тренерский состав и родители воспитанников академии СК «Ротор» выражают соболезнования родным и близким Имрана. Скорбим вместе с Вами.


В ГАИ Ставропольского края журналистам информагентства пояснили, что ДТП произошло 31 октября около 15.00 на 308 километре трассы Кочубей —  Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды.

— По предварительным данным, водитель иномарки Kia Optima по неустановленным пока причинам съехал на встречную полосу, где столкнулся с эвакуатором «Чайка Сервис», — прокомментировали в полицейском ведомстве. — В больницу с тяжелыми травмами доставлены 39-летний водитель легкового автомобиля и его 13-летний сын. 


Как уточнили полицейские, несмотря на усилия врачей, ребенок скончался. 

— Подросток в момент аварии находился на переднем пассажирском сиденье, — добавили в ГАИ Ставропольского края. — Со слов водителя эвакуатора, автомобиль Kia внезапно начал «вилять» по дороге, а затем свернул на встречную. Водитель погрузчика попытался уйти на обочину, но избежать столкновения не смог. 


Не исключено, что у водителя иномарки — жителя Нальчика — могли быть проблемы со здоровьем, либо он мог уснуть. Признаки опьянения у гражданина отсутствуют. За последние два года он 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. 

Фото и коллаж: Госавтоинспекция Ставрополья/t.me / Алексей Костяков ИА «Высота 102» / Академия СК «Ротор»/ vk.com

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