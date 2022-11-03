Пьяный водитель насмерть задавил сына друга в Волгоградской области









До 12 лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю Даниловского района Волгоградской области за смертельный наезд на подростка. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места ДТП).

По версии следствия, 13 июня текущего года пьяный мужчина ехал на своем автомобиле по станице Сергиевской Даниловского района. Во время движения он совершил наезд на 15-летнего мальчика, который ехал вдоль края проезжей части на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. При этом водитель скрылся с места ДТП.

- Через несколько часов мужчина обратился в правоохранительные органы, написав явку с повинной. Погибший в результате ДТП мальчик оказался сыном друга обвиняемого, - сообщила Черединина.

Расследованием занимались сотрудники Котовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд. Обвиняемый находится под стражей.



