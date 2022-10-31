МО РФ заявило о прекращении выдачи повесток по частичной мобилизации

По поручению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генштабом ВС России направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. Как сообщает ИА «Высота 102», доклад должен быть представлен до 1 ноября.

— В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены, — цитирует информагентство сообщение официального Telegram-канала МО РФ. — Подготовка и вручение повесток прекращаются.

Уточняется, что весь личный состав военных комиссариатов, задействованный для обеспечения частичной мобилизации, обязан с 31 октября вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Также добавляется, что участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению.

В Минобороны подчеркнули, что в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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