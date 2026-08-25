



Дзержинский районный суд Волгограда назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей 33-летнему местному жителю за самовольное подключение к электрическим сетям. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», 5 суток мужчина провел под административным арестом за мелкое хулиганство.

Установлено, что мужчина имел задолженность перед ПАО «Волгоградэнергосбыт». В связи с этим поставщик в установленном порядке приостановил подачу электроэнергии и опломбировал провода. Однако в ходе проверки был выявлен факт срыва пломбы и несанкционированного использования ресурса. После повторного отключения потребитель вновь самостоятельно подключился к сети.

Для фиксации правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ, на место – к квартире мужчине – энергетиками был вызван наряд полиции. В ходе разбирательства волгоградец допустил грубые нарушения общественного порядка: выражался нецензурной бранью, провоцировал конфликт и применил насилие в отношении сотрудника полиции.

По данным фактам в отношении нарушителя составлены протоколы. За мелкое хулиганство он отбыл административный арест, кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Рассмотрение дела назначено в ближайшее время.

В «Волгоградэнергосбыте» напоминают о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг и предупреждают об административной и уголовной ответственности за самовольное подключение к энергосетям и воспрепятствование работе правоохранительных органов.