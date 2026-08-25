



Сегодня утром, 25 августа, в Дзержинском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля Skoda. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, авария произошла на ул. Голубинской.





Момент столкновения запечатлела камера дорожного видеонаблюдения. На кадрах видно, как в момент поворота автомобиля трамвай таранит транспортное средство напротив дома № 9«а» .

К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области