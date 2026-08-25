Волгоградцам напомнили о важных изменениях в ТК РФ с 1 сентября

Ряд важных изменений в Трудовом кодексе РФ и федеральном законодательстве вступают в силу с 1 сентября. Они касаются увеличения лимита сверхурочной работы, отмены испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет, а также отзыва работника из отпуска.

Так, лимит сверхурочной работы увеличивается вдвое – с 120 до 240 часов в год, если такая возможность прописана в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом работники предпенсионного возраста к такой работе могут привлекаться только с письменного согласия и отсутствия медицинских противопоказаний. Оплата сверхурочной работы должна производиться в двойном размере с предоставлением оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации.

С 1 сентября расширяется запрет на установление испытательного срока при приеме на работу женщин с детьми. Если раньше он действовал для женщин, имеющих детей до 1,5 лет, то теперь – для женщин с детьми до трех лет.

Еще одно важное нововведение – разрешение на вызов из отпуска работников с вредными или опасными условиями труда. Однако сделать это можно только в исключительных чрезвычайных ситуациях, таких как предотвращение катастрофы, ЧС, последствий стихийного бедствия. Работа в таком случае должна оплачиваться для работника не менее, чем в двойном размере.

Также малому бизнесу разрешено заключать срочные трудовые договоры и нанимать до 70 человек. Ранее было разрешено нанимать так до 35 человек. При этом для организаций розничной торговли и бытового обслуживания лимит не увеличен – 20 человек.

Законодательство также прописывает четкие сроки реагирования на заявление работника по установлению неполного рабочего времени и новые основания для увольнения сотрудника.