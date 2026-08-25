Главное

Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа Силовики задержали блогера Коваленко, снявшего пранк на Мамаевом кургане Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ Новый учебный год – новые горизонты: как Волгоградская область строит образование будущего Прецедент Мухина: КоАП РФ могут изменить после штрафа за стрельбу в дрон Украины

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 Новошахтинский НПЗ временно остановлен после ночной атаки БПЛА
Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод получил повреждения в результате ночной воздушной атаки на Ростовскую область и приостановил работу. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По предварительным данным,...
Федеральные новости
 ЦБ: операции с цифровым рублём для граждан будут бесплатными
С 1 сентября, после запуска полномасштабного внедрения цифрового рубля, все операции с новой формой национальной валюты для граждан России будут полностью бесплатными. Об этом заявила директор департамента национальной...
Общество

Волгоградцам напомнили о важных изменениях в ТК РФ с 1 сентября

Общество 25.08.2026 08:55
0
25.08.2026 08:55


Ряд важных изменений в Трудовом кодексе РФ и федеральном законодательстве вступают в силу с 1 сентября. Они касаются увеличения лимита сверхурочной работы, отмены испытательного срока для женщин с детьми до 3 лет, а также отзыва работника из отпуска.

Так, лимит сверхурочной работы увеличивается вдвое – с 120 до 240 часов в год, если такая возможность прописана в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом работники предпенсионного возраста к такой работе могут привлекаться только с письменного согласия и отсутствия медицинских противопоказаний. Оплата сверхурочной работы должна производиться в двойном размере с предоставлением оплачиваемого выходного дня для прохождения диспансеризации. 

С 1 сентября расширяется запрет на установление испытательного срока при приеме на работу женщин с детьми. Если раньше он действовал для женщин, имеющих детей до 1,5 лет, то теперь – для женщин с детьми до трех лет.

Еще одно важное нововведение – разрешение на вызов из отпуска работников с вредными или опасными условиями труда. Однако сделать это можно только в исключительных чрезвычайных ситуациях, таких как предотвращение катастрофы, ЧС, последствий стихийного бедствия. Работа в таком случае должна оплачиваться для работника не менее, чем в двойном размере. 

Также малому бизнесу разрешено заключать срочные трудовые договоры и нанимать до 70 человек. Ранее было разрешено нанимать так до 35 человек. При этом для организаций розничной торговли и бытового обслуживания лимит не увеличен – 20 человек.

Законодательство также прописывает четкие сроки реагирования на заявление работника по установлению неполного рабочего времени и новые основания для увольнения сотрудника.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.08.2026 10:38
Общество 25.08.2026 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2026 09:48
Общество 25.08.2026 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2026 09:40
Общество 25.08.2026 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.08.2026 09:29
Общество 25.08.2026 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2026 09:06
Общество 25.08.2026 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2026 08:55
Общество 25.08.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2026 08:05
Общество 25.08.2026 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2026 07:03
Общество 25.08.2026 07:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2026 06:39
Общество 25.08.2026 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2026 21:10
Общество 24.08.2026 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2026 20:25
Общество 24.08.2026 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2026 19:16
Общество 24.08.2026 19:16
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2026 18:28
Общество 24.08.2026 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2026 17:18
Общество 24.08.2026 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2026 14:59
Общество 24.08.2026 14:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:56
Новошахтинский НПЗ временно остановлен после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области запретят продажу алкоголя в День знанийСмотреть фотографии
10:24
Молодой мужчина замертво упал на центральной улице ВолгоградаСмотреть фотографии
10:24
Круизный теплоход «Александр Бенуа» застрял на мели под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
ВС России поразили сухогруз и портовую инфраструктуру в ЮжномСмотреть фотографии
09:40
Штраф, арест и уголовное дело: должник за свет по-крупному набедокурил в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде спасли недоношенную девочку в 640 граммовСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде трамвай протаранил легковушку на ул. Голубинской – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:06
148 смертоносных БПЛА облетели стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:55
Волгоградцам напомнили о важных изменениях в ТК РФ с 1 сентябряСмотреть фотографии
08:05
Обвинение в госизмене грозит волгоградцам за съемку атак БПЛАСмотреть фотографии
07:28
«Ротор» уступил «Нефтехимику» в вязкой борьбе: тренеры – о цене ошибки и силе характераСмотреть фотографии
07:03
Путин наградил механика и инженера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Личные финансы волгоградцев с 1 сентября затронут новеллы в законодательствеСмотреть фотографии
05:57
«Ротор» на «Волгоград Арене» проиграл «Нефтехимику» – 0:1Смотреть фотографии
21:30
ЦБ: операции с цифровым рублём для граждан будут бесплатнымиСмотреть фотографии
21:10
Волгоградкам рассказали, как выйти на пенсию в 50 летСмотреть фотографии
20:40
Волгоградский «Ротор» дома уступил «Нефтехимику» – 0:1Смотреть фотографии
20:25
Волгоградская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»Смотреть фотографии
19:57
13782 болельщика пришли на матч «Ротора» и «Нефтехимика»Смотреть фотографии
19:24
Суд ликвидирует ФК «Олимпия»: империя экс-депутата Чувальского лишилась имущества и статусаСмотреть фотографии
19:16
Расчеты БпЛА «Молния-2» 58-й армии ЮВО уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
Под Волгоградом 29 августа пройдет фестиваль «Ахтубинский помидор»Смотреть фотографии
18:05
Хотели смягчить «условку», но суд отправил в колонию избивших тракториста волжанСмотреть фотографии
17:18
Больше доброты и вдохновения: звонки в волгоградских школах с 1 Сентября заменят песнямиСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области более 3 тыс. тонн отходов выбросили на окраину поселкаСмотреть фотографии
16:05
Путин подписал указ о мерах безопасности на объектах критической инфраструктурыСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде 228 млн рублей экс-депутата Зверева взыскивают в доход государстваСмотреть фотографии
15:20
Билайн: во время распродаж в Волгограде мужчины не отстают от женщинСмотреть фотографии
15:17
Тело мужчины подняли водолазы с 10-метровой глубины под ВолгоградомСмотреть фотографии
 