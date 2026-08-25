Круизный теплоход «Александр Бенуа» застрял на мели под Волгоградом

В Волгоградской области на Волге пытаются снять с мели круизный теплоход-пансионат «Александр Бенуа». Судно застряло на 2310 км водного пути в Камышинском районе.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, теплоход сел на мель в районе населенного пункта Щербаковка. «Александр Бенуа» следовал по маршруту Пермь – Ростов-на-Дону.

– В результате посадки погибших и пострадавших нет, розлива нефтепродуктов нет, повреждений корпуса нет, – рассказали в оперативном ведомстве.

Теплоход пытаются снять с мели с помощью буксира. Проходу других судов «Александр Бенуа» не мешает, так как в результате судоходный ход не перекрыт.