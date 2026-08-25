В Волгограде спасли недоношенную девочку в 640 граммов

Врачи перинатального центра №2 в Волгограде три месяца боролись за жизнь недоношенной девочки, которая родилась раньше срока с весом 640 граммов. Все это время малышка находилась в реанимации, где медики делали все, чтобы спасти ребенка.

Как рассказали в облздраве, у новорожденной было состояние, при котором часть легкого не расправлялась. Девочке провели четыре переливания крови, сделали лазеркоагуляцию сетчатки – операцию, которая часто требуется глубоко недоношенным детям из-за риска развития заболевания, связанного с незрелостью сосудов глаз.

В настоящее время малышку, которую назвали Алисой, вместе с мамой выписали домой. Теперь вес девочки составляет 3400 граммов при росте 54 сантиметра. Дышит и ест ребенок самостоятельно.

Фото из архива V102.RU