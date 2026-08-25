148 смертоносных БПЛА облетели стороной Волгоградскую область

В Волгоградской области минувшая ночь впервые за последнее время прошла спокойно, без объявления беспилотной или ракетной опасности. Между тем, по сообщению Минобороны РФ, силы ПВО отражали атаки в других регионах.

Всего в течение прошедшей ночи было перехвачено и ликвидировано 148 смертоносных воздушных целей противника в восьми регионах РФ. Атаки отражали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.