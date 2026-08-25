ВС России поразили сухогруз и портовую инфраструктуру в Южном





Российские военные в результате ночного группового удара беспилотниками поразили в порту Южный сухогруз, доставивший на Украину груз для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны России.

– Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Сегодня ночью ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Южный поражены сухогруз, доставивший на Украину груз, предназначенный для ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения, – говорится в сообщении ведомства.

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