Спорт

Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» оценил шансы получить 65 миллионов от Facebook*

Спорт 30.10.2022 13:48
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30.10.2022 13:48


Экс-главный тренер волгоградского клуба Дмитрий Хохлов признался, что не может забыть про период работы в «Роторе». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Матч ТВ», бывший наставник сине-голубых заявил, что продолжает следить за своим бывшим клубом и считает, что с момента своего ухода из команды год назад в организационном плане ситуация в руководстве клуба не сильно изменилась к лучшему.

— Знаю, что ушел спортивный директор Федор Щербаченко, хотя тренер Алексей Стукалов, который был его креатурой, остался. Очень обидно, что в городе с таким стадионом, болельщиками, традициями происходит то, что происходит. Когда работал там, видел бардак во многих вопросах. С тех пор, кажется, мало что изменилось, — сказал экс-тренер Ротора.

Хохлов отметил, что во время его работы в волгоградской команде не было всеобщей заинтересованности руководства в результатах.

— Отдельные люди искренне переживали за то, чтобы команда играла и побеждала, но про всех руководителей в городе так сказать не могу. Были и другие моменты, о которых не хочется рассказывать. Пройденный этап, к тому же не очень приятный, нужно двигаться дальше, — признался он.

Также бывший наставник сине-голубых поделился мнением о том, что в случае отказа от бюджетного финансирования будет тяжело найти и привлечь частные инвестиции в клуб.

— Общался в Волгограде с заинтересованными людьми. Звучала одна и та же фраза: пока не увидим, что есть здоровая сила, способная эффективно распорядиться нашими вложениями, деньги на футбол тратить не станем, — заявил Дмитрий Хохлов.

Специалист затронул и одно из громких дел, связанных с его иском к компании Meta*. По решению Солнцевского районного суда, напомним, социальная сеть должна выплатить бывшему главному тренеру «Ротора» более 65 миллионов рублей за блокировку его фамилии в поисковой системе.

— Не комментировал эту тему, но скажу: очень доволен тем, что прошли этот этап. И результатом тоже. Здравый смысл победил, хотя всем понятно, что до окончания эпопеи еще далеко. Будем дополнительно уведомлять, уже на их территории, это официальная процедура. Практика подсказывает: законы, о соблюдении которых много говорится, иногда действуют там в одну сторону. Посмотрим, как это будет.

На днях, напомним, в волгоградском спорте произошли кадровые изменения. Так, «Ротор» покинул спортивный директор Федор Щербаченко. Помимо этого своей должности лишился председатель комитета по физической культуре и спорту Волгоградской области Александр Глинянов.

Справка. Дмитрий Хохлов стал главным тренером Ротора в июне прошлого года перед стартом сезона в ФНЛ. Под его руководством волгоградцы провели 25 матчей, в которых было одержано шесть побед. Команда на момент ухода Хохлова после 23-х туров занимала 16-ое место в таблице.

* Деятельность Meta platforms inc (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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