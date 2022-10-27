Александр Глинянов уволен с поста главы областного спорткомитета





В Волгоградской области с поста председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области 27 октября уволен Александр Глинянов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона.

– Временно осуществляющим полномочия руководителя назначен Михаил Чернов, ранее работавший в должности заместителя председателя комитета физической культуры и спорта, – сообщили в обладмине.

Официально причины увольнения Глинянова с поста главы спорткомитета в администрации Волгоградской области не сообщаются. Однако этого события в спортивных кругах региона, да и не только, ждали не первый год. В первую очередь, отставку чиновника связывают сегодня с развалом «Ротора». Примечательно, что накануне спортивный клуб покинул спортивный директор Федор Щербаченко, на которого и болельщики, и команда возлагали большие надежды. По неофициальной информации, уход Щербаченко связан с его несогласием с политикой теперь уже экс-главы спорткомитета.

Кроме того, при Глинянове все громче в Волгоградской области стали говорить о развале детского спорта. Так, к примеру, осенью прошлого года на всю Россию прогремел скандал в связи с увольнением тренера детской хоккейной команды «Легион» из государственной спортшколы. Причину этого события никто не скрывал – Алексей Красильников наотрез отказался «продавать лед» родителям, в связи с чем впал в немилость руководства спортшколы, а сам Глинянов, лично проводивший встречу с родителями, оказался равнодушен к слезам матерей. К слову, воспитанники спортшколы покинули ее вслед за тренером и сегодня с успехом занимаются в других городах, принося своим командам золотые медали. Подчеркнем, что это только один показательный случай в детском хоккее.