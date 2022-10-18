Суд взыскал с Facebook* 65,3 млн рублей в пользу экс-главного тренера «Ротора»













Сегодня Солнцевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова к социальной сети. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию суда, ответчика обязали разблокировать все упоминания фамилии Дмитрия Валерьевича Хохлова в социальной сети Facebook*.







– В качестве вреда имени (убытков) в пользу Хохлова Д.В. взыскано 64 347 053 р, моральный вред в размере 1 миллиона рублей, – цитата из сообщения суда.





Напомним, Дмитрий Хохлов ранее жаловался, что социальная сеть блокирует упоминание его фамилии. По словам Хохлова, его фамилия автоматически трактовалась как пренебрежительное наименование украинцев, а пользователи, которые ее упоминают, получают бан.





Экс-главный тренер «Ротора» обратился в суд и потребовал 150 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. В рамках судебного процесса была проведена экспертиза, на которую ушло несколько месяцев. Причем за это время ответчик был признан в России экстремистской организацией.







Между тем, это событие живо обсуждают и волгоградские болельщики. Так, некоторые выражают сомнение в том, что социальная сеть была в курсе этого судебного процесса. Кто-то задается вопросом, а получит ли в конечном итоге Дмитрий Хохлов эти деньги. В любом случае решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





* Деятельность Meta platforms inc (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская