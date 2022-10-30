Происшествия

Потребуется время: в Волгограде коммунальщики докопались до поврежденного коллектора

Происшествия 30.10.2022 11:00
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30.10.2022 11:00


В Волгограде продолжаются  работы в пойме реки Царицы, где вечером 27 октября произошло обрушение склона с повреждением канализационного коллектора диаметром 1200 мм. К утру 30 октября, сообщает ИА «Высота 102», аварийные бригады добрались наконец до разрушенных труб. Не исключено, что ремонт сетей потребует больше времени, чем предполагалось ранее. 



В городском оперативном штабе информагентству сообщили, что аварийно-восстановительные бригады продолжали работы на канализационном коллекторе в Ворошиловском районе на протяжении всей минувшей ночи. К утру специалисты пришли к выводу, что коллектор проложен с нарушением требований. 


– Очистка места повреждения показала, что канализационный коллектор на данном участке не соответствует данным топографической съёмки – вместо бетонных конструкций на 150-метровом отрезке проложены трубы из металла, не предназначенного для подобных сетей. В связи с тем, что данный коллектор выполнен в 70-е годы прошлого столетия, установить причины такого исполнения не представляется возможным. К настоящему времени металлическая труба получила высокую степень износа и проломилась под воздействием намокшего от дождей грунта, – сообщают в оперативном штабе.  



Ранее, напомним, предполагалось, что на месте аварии будет заменен поврежденный участок  коллектора. Трубу необходимой величины в первый же день привезли в пойму. Однако сегодня рассматривается вариант замены двух канализационных веток протяженностью 150 метров.  


Это позволит предотвратить подобные аварийные ситуации в будущем, – объясняют в  городском оперштабе. – Сейчас бригады механическим способом вырезают фрагменты некачественной трубы на уже расчищенном участке. Параллельно продолжаются земляные работы - траншея разрабатывается на всем  участке вплоть до канализационной камеры. 



Напомним, что в Волгограде по решению городского оперштаба организована работа «горячей линии», где жители могут уточнить информацию о ходе работ и  подвозе воды. 

  • Единый телефон «горячей линии» 39-70-03 
  • Телефон «горячей линии» для жителей Ворошиловского района 97-60-00 
  • Телефон «горячей линии» для жителей Советского района 41-69-51, 41-49-22
Видео и фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102» 

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