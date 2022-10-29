Происшествия

В полиции назвали причины массового ДТП на трассе Саратов-Волгоград

Происшествия 29.10.2022 10:23
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29.10.2022 10:23



Один человек пострадал в результате столкновения двух грузовиков и легковушки на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем в условиях тумана из-за несоблюдения дистанции.
По предварительной информации, 51 летний водитель  грузовика «Mercedes-Benz Actros», который следовал из Саратова в Волгоград, на 544 км не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ-21144».
После этого легковушка столкнулась с другим грузовиком «DAF», который следовал в попутном направлении.
К счастью, обошлось без жертв. Пострадал 76-летний пассажир легковушки, его госпитализирована.
Напомним, накануне из-за тумана и изморози в Камышинском районе на трассе произошла серия ДТП, в которых пострадал один человек.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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