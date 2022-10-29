В полиции назвали причины массового ДТП на трассе Саратов-Волгоград

Происшествия 29.10.2022 10:23
0
29.10.2022 10:23
Один человек пострадал в результате столкновения двух грузовиков и легковушки на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне днем в условиях тумана из-за несоблюдения дистанции.
По предварительной информации, 51 летний водитель грузовика «Mercedes-Benz Actros», который следовал из Саратова в Волгоград, на 544 км не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ-21144».
После этого легковушка столкнулась с другим грузовиком «DAF», который следовал в попутном направлении.
К счастью, обошлось без жертв. Пострадал 76-летний пассажир легковушки, его госпитализирована.
Напомним, накануне из-за тумана и изморози в Камышинском районе на трассе произошла серия ДТП, в которых пострадал один человек.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
СК разыскивает пропавшего 5 сентября волгоградца с шаткой походкой28.10.2022 19:35
Происшествия 28.10.2022 19:35
В Волгограде мобилизованные устроили массовую драку, двое в больнице28.10.2022 17:02
Происшествия 28.10.2022 17:02
Видео: серия массовых ДТП из-за тумана сковала трассу Саратов-Волгоград28.10.2022 17:02
Происшествия 28.10.2022 17:02
«Я просто заикаюсь»: сотрудник завода прославил соседнее государство и получил штраф 50 тыс. рублей28.10.2022 16:20
Происшествия 28.10.2022 16:20
«Сроки сложно спрогнозировать»: в Волгограде устраняют аварию, оставившую без воды два района28.10.2022 16:15
Происшествия 28.10.2022 16:15
«До состава оставалось 10 метров»: в Волгограде поезд сбил насмерть 18-летнего парня28.10.2022 16:12
Происшествия 28.10.2022 16:12
Пострадавшего при взрыве на заводе волгоградца выписали из реанимации28.10.2022 13:45
Происшествия 28.10.2022 13:45
Под Волгоградом водитель Renault несколько метров тащил инспектора по земле: видео28.10.2022 12:13
Происшествия 28.10.2022 12:13
В Волгограде мужчине разбили голову из-за криков во дворе28.10.2022 12:07
Происшествия 28.10.2022 12:07
Лесничий в Волгоградской области оказался черным лесорубом28.10.2022 11:46
Происшествия 28.10.2022 11:46
Спортсмен из Красноярска отдал мошенникам в Волгограде 195 тысяч за секс-услуги28.10.2022 10:59
Происшествия 28.10.2022 10:59
Жителям двух районов Волгограда из-за коммунальной аварии в пойме временно отключат воду28.10.2022 10:50
Происшествия 28.10.2022 10:50
Продавец 64 телефонов обманул волгоградца на 2,5 млн рублей27.10.2022 18:26
Происшествия 27.10.2022 18:26
Под Волгоградом нашли останки пропавшего четыре года назад пенсионера27.10.2022 13:36
Происшествия 27.10.2022 13:36
Под Волгоградом в рыбном цехе нашли тело 18-летнего парня27.10.2022 11:09
Происшествия 27.10.2022 11:09