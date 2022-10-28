Видео: серия массовых ДТП из-за тумана сковала трассу Саратов-Волгоград

Происшествия 28.10.2022 17:02
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28.10.2022 17:02
Сегодня, 28 октября, несколько крупных ДТП произошло из-за тумана на трассе в Камышинском районе Волгоградской области.
– В период с 7 до 12 часов на отрезке с 545 по 554 км трассы «Сызрань - Саратов - Волгоград» зафиксировано четыре дорожно-транспортных пришествия, – рассказали ИА «Высота 102» в региональном главке МВД. – Пострадал один человек.
В двух авариях столкнулись по три машины, еще в двух – по две. Так, на 554-м километре участниками ДТП стали легковой автомобиль «ВАЗ» и две фуры Mercedes и DAF. В результате пострадала пассажирка легковушки 1949 года рождения. Досталось и патрульному автомобилю, остановившемуся для оформления ДТП.
Все аварии, как отметили в главке, произошли, когда на трассе была ограниченная видимость из-за тумана и изморози. Очевидцы сообщают, что аварии сковали трассу, где машины выстроились в многокилометровой пробке длиной 10-12 км.
На трассе по-прежнему отмечаются неблагоприятные погодные условия. Так, с 672-го км до 580-го видимость не превышает 300 метров, а ближе к границе с Камышинским районом - 100 метров.
Видео: «Подсмотрено. Камышин» / t.me / ГУ МВД России по Волгоградской области
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