Спецоперация на Украине 29.10.2022 09:45
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29.10.2022 09:45
Мобилизованные жители Волгоградской области продолжают уезжать в зону проведения специальной военной операции. Как сообщил телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область», на защиту Родины отправились жители Руднянского района Волгоградской области, призванные на службу в рамках частичной мобилизации.
Проводить своих мужчин пришли их семьи и друзья. Мобилизованные получили нужное обмундирование, услышали теплые слова напутствия.
- Берегите себя. Помогайте друг другу. Самое главное - живыми и невредимыми возвращайтесь домой, - пожелали мобилизованным провожающие их представители районной администрации.
Напомним, накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении плана по частичной мобилизации. Однако, подчеркнул он, на этом работа военных комиссариатов не окончена. Желающие принять участие в спецоперации в прежнем режиме могут обращаться в военкоматы.
По словам Шойгу, массовая рассылка повесток россиянам остановлена.
Фото: «Мобилизация. Волгоградская область» / t.me
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