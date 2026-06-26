Чадящий во Фролово завод наказали за задержку зарплаты 315 рабочим

Донской электрометаллургический завод (ООО «ДонЭМЗ») в Волгоградской области и его гендиректора наказали рублем за нарушение сроков выплаты заработной платы 315 работникам. Решение об административной ответственности юрлица и руководителя вынес мировой судья судебного участка № 58 Фроловского судебного района, сообщили в районном суде.

Установлено, что за октябрь 2025 года заработная плата 315 работникам была произведена с нарушением сроков при том, что ранее руководителя и юрлицо уже наказывали за аналогичное нарушение.

– Суд признал вину привлекаемых лиц доказанной, поскольку факт повторного нарушения сроков выплаты заработной платы после привлечения к административной ответственности подтверждается материалами дела, а доказательств наличия непреодолимых препятствий для соблюдения требований трудового законодательства суду представлено не было, – пояснили в районном суде.

За административное нарушение юридическому лицу назначено 50 000 рублей штрафа, а генеральному директору — 20 000 рублей. Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Напомним, что на выбросы этого предприятия неоднократно жаловались жители Фролово. Весной 2025 года они записали видеообращение главе Следственного комитета на фоне черных выбросов, которые поднимались над заводом. Предприятие после этого неоднократно проверяли и наказывали, однако жители продолжали жаловаться на ядовитые выбросы.