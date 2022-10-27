







Жителя Михайловки в Волгоградской области мобилизовали и сделали пулеметчиком, несмотря на титановую пластину в правой ключице и сильные боли. Как сообщила ИА «Высота 102» мать мобилизованного Наталья Вдовченко, ее 29-летнего сына без проведения медицинской комиссии 27 сентября отправили в военную часть в Камышине, где он находится по настоящее время.

– Когда он прибыл в военную часть, ему сразу был присвоен статус служащего по контракту, хотя никаких документов о поступлении в контрактники он не подписывал, – рассказывает Наталья Васильевна. – После трех дней учений на полигоне, а его определили в пулеметчики, у него начались жуткие боли из-за физических нагрузок. Дело в том, что у него на правой ключице стоит титановая пластина, плечо периодически болит, а сейчас боли и вовсе не прекращаются. Он сидит на обезболивающих.

По словам женщины, у ее сына в 2014 году был закрытый перелом правой ключицы со смещением. Ему сделали операцию и установили титановую пластину, что подтверждено медицинскими документами. С металлом в теле, как считает Наталья, ее сын должен иметь категорию «В» – ограниченно годен к военной службе, следовательно, призыву в рамках частичной мобилизации он не подлежит.

– Я не могу понять, у нас не частичная мобилизация или полная? И больных, и хромых берут? Понимаете, мы не увиливаем, но у него боли постоянные, а всем плевать, – плачет женщина. На фоне стресса у Натальи и ее супруга, который недавно перенес инсульт, обострились хронические болезни.

Родители мобилизованного с трудом добились проведения военно-врачебной комиссии, но, как утверждает Наталья Вдовченко, лучше от этого не стало.

– Там такое отношение к ним, это что-то. Им в открытую говорят: "что вы здесь всё ходите?" Хирург даже слушать не стал, поставил ему категорию «Б» - годен к военной службе с незначительными ограничениями, – уверяет Наталья. – Такое впечатление, что им надо выполнить план по мобилизации и ради этого они игнорируют фактическое состояние здоровья мобилизованного, что он не может выполнять боевые функции по состоянию здоровья. Всем просто плевать.

Завтра-послезавтра Дмитрия Вдовченко, по словам матери, могут уже отправить в зону СВО.

Родители мобилизованного подали жалобы на нарушения при мобилизации в военный комиссариат, в военную прокуратуру, администрацию президента. Также они подали иск в Михайловский районный суд, в котором просят признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации их сына.

Фото документов: Наталья Вдовченко