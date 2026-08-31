



В Волгограде сохраняется напряженная ситуация с топливом: большинство заправок по-прежнему закрыты, а на тех немногих, что работают, бензин в первую очередь отпускают по топливным картам для спецтранспорта. Водителям без карт нередко отказывают в продаже даже после долгого стояния в очереди.

В региональном облпромторге поясняют: в сложившихся условиях топливные компании вынуждены менять логистику поставок.

– В настоящее время на территории Волгоградской области топливными компаниями проводится необходимая работа по изменению логистики поставок бензина, обусловленная общей ситуацией с топливообеспечением в стране, – говорится в официальном комментарии ведомства.

Отметим, что волгоградские автолюбители заявляют, что не могут заправить транспорт по несколько дней.

– Объездил в выходные все доступные АЗС. Там, где бензин был, его продавали только по топливным картам и только спецтранспорту, – сообщает читатель ИА «Высота 102» Андрей. – Поехал сегодня утром. Центральный, Дзержинский районы – работают две заправки, очереди к ним огромные. Встать в такую очередь – потерять целый рабочий день. Да еще и не факт, что заправишься.

Волгоградец уточняет, что на минувшей неделе его брат, отстояв очередь на заправке в Дзержинском районе не смог заправить автомобиль, так как оператор отпускал лишь по топливным картам при наличии все марок бензина.

– Но и с топливной не факт, что заправишь бак – в некоторых случаях бензин отпускают лишь спецтранспорту по таким картам, – заявляет житель региональной столицы.

В облпромторге нехватку топлива на АЗС Волгограда не комментируют и вновь заявляют, что в Волгоградской области наблюдается повышенный спрос. Чиновники связывают его на этот раз с окончанием летнего сезона, возвращением людей из отпусков и предстоящим стартом учебного года.

Ранее установленные лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива в Волгограде и области сохраняются, новых ограничений не вводилось.

– Облпромторг и ТЭК совместно с оперштабом и региональным УФАС продолжает ежедневный мониторинг топливообеспечения, – утверждают в ведомстве.

Отметим, что еще в начале августа эксперты прогнозировали ухудшение ситуации на АЗС по всей России к сентябрю. Основная причина – на фоне сохраняющихся проблем российские НПЗ, а также НПЗ Беларуси уходят на плановый осенний ремонт. По данным специалистов, в ближайшей перспективе начнут меняться и цены на топливо. Подробнее о прогнозах – в материале ИА «Высота 102».