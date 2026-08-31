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Общество

Теплый день 1 сентября подарит школьникам Волгограда погода

Общество 31.08.2026 16:37
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31.08.2026 16:37


В День знаний погода в Волгограде и области порадует школьников и их родителей комфортным теплом. По данным Волгоградского ЦГМС, 1 сентября существенных осадков не ожидается – торжественные линейки пройдут без погодных сюрпризов.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные специалистов, в Волгограде днем воздух прогреется до +26...+28°C. Ветер юго-восточный, 6–11 м/с, переменная облачность.

По области дневная температура составит 1 сентября от +23 до +28°C, а на юге региона воздух прогреется до +30...+31°C . Порывы ветра могут достигать 7–12 м/с.

Отправляя в школу, родителям все-таки стоит позаботиться о комфорте детей в утренние часы. Перед началом линеек будет достаточно свежо – около +20°C.

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