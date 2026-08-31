Волгоградца осудили за попытку нанизать телевизор на приятеля





В Октябрьском районе Волгоградской области суд поставил точку в деле о потасовке на кухне и причинении насилия к сотруднику полиции. Подсудимый Юрий К. устроил дебош в квартире знакомого, попытавшись нанизать телевизор на голову своего оппонента, а затем едва не избил прибывшего на место правоохранителя.

- 27 мая 2026 года подсудимый Юрий К. находился в гостях у знакомого, где они совместно распивали спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого Юрий К. нанёс хозяину дома удар кулаком в лицо. Затем он сорвал со стены кухни плазменный телевизор и нанёс им три удара по голове потерпевшего. Причинив мужчине телесные повреждения, подсудимый уснул на кухне, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

На следующий день сон агрессивного Волгограда прервал сотрудник полиции. Правоохранитель прибыл на место по заявлению потерпевшего. Однако дебошир продолжил себя неадекватно вести, оскорблял блюстителя закона, а впоследствии начал угрожать расправой. Впоследствии он пнул правоохранителя. Это стало последней точкой, после которой терпение полицейского лопнуло, и хулиган был доставлен в отдел.

Отметим, в отношении фигуранта было предъявлено обвинение в п. «в» ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Во время заседания он в содеянном сознался. Решением Октябрьского районного суда мужчина был приговорён к 1 году, 6 месяцам и 15 дням принудительных работ. За рукоприкладство ему предстоит в течение обозначенного срока отдавать в доход государства 10% от заработной платы. Решение в законную силу не вступило.

Фото из архива ИА «Высота 102»