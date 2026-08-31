Волгоградцев обещали не штрафовать за кур и гусей без маркировки





Жителей Волгоградской области, которые не успели промаркировать обителей птичников до 1 сентября, обещали пока не наказывать штрафами.

По информации регионального комитета ветеринарии, уже 80% поголовья птицы в ЛПХ состоит на учете и 100% в птицефабриках.

– Работа по этому направлению проводилась в Волгоградской области на протяжении последних двух лет, – поясняют в облкомветринарии. – Регистрация для жителей Волгоградской области производится бесплатно. Для этого достаточно подать заявку в ветеринарную службу по месту жительства. В случае если до 1 сентября зарегистрировать поголовье не успели, штрафные санкции применяться не будут.

По информации специалистов, постановка птиц необходима для профилактики заболеваний и обеспечения безопасности продукции.

Напомним , регистрировать птицу необходимо в подсистеме «Хорриот», согласно Правилам осуществления учёта животных, утверждённым постановлением Правительства России от 5 апреля 2023 года.

Учету подлежат куры, утки, гуси, индейки, цесарки, перепела и страусы. Сроки постановки на учет зависят от численности поголовья: при содержании более 10 голов птицы – не позднее 1 сентября 2026 года, при поголовье до 10 голов – не позднее 1 сентября 2029 года.