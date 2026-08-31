Ракеты и украинские БПЛА сбили за пределами Волгоградской области

В Волгоградской области в течение прошедшей ночи, несмотря на объявление в регионе двух ракетных угроз и беспилотной опасности, смертоносные аппараты не сбивались.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 239 украинских БПЛА самолетного типа над 15 регионами РФ: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. А также БПЛА сбиты над акваторией Черного моря.

Вражеские беспилотники были уничтожены в период с 20:00 мск 30 августа до 08:00 мск 31 августа.

Напомним, что в Волгоградской области 30 августа дважды объявлялась ракетная опасность, а до 06:31 мск 31 августа действовала беспилотная опасность.