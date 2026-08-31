Экономика 31.08.2026 14:50
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31.08.2026 14:50
Специалисты металлургического завода «Красный октябрь» и ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) добились повышения стойкости пильных дисков. Теперь инструмент для резки горячего проката служит в пять раз дольше.
Что придумали
Секрет успеха разработки основан на двух ключевых решениях – новой геометрии зуба (разработана более совершенная форма режущей кромки) и оптимизации режимов высокочастотной закалки. В результате получилось не только повысить прочность пил, но и улучшить качество реза.
Экономия и новые горизонты
Сейчас разработка запущена в промышленную эксплуатацию и уже показала свою эффективность. Благодаря тому, что стойкость инструмента повысилась в пять раз, завод сократил расходы на его замену, а снижение частоты смены пильных дисков позволило минимизировать простои оборудования.
На предприятии отмечают, что полученные результаты могут быть применены и на других металлургических производствах, где требуется высокая износостойкость режущего инструмента. А это значит, что волгоградская разработка станет вкладом в технологическое развитие отрасли в целом.
Результат совместной работы специалистов «Красного октября» и ученых ВолгГТУ наглядно демонстрирует, как реализация научных инициатив на производстве позволяет решать важные задачи, направленные на совершенствование бизнес‑процессов, сокращение издержек и повышение качества продукции.
Фото: Красный октябрь
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