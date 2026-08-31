



Специалисты металлургического завода «Красный октябрь» и ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) добились повышения стойкости пильных дисков. Теперь инструмент для резки горячего проката служит в пять раз дольше.

Что придумали

Секрет успеха разработки основан на двух ключевых решениях – новой геометрии зуба (разработана более совершенная форма режущей кромки) и оптимизации режимов высокочастотной закалки. В результате получилось не только повысить прочность пил, но и улучшить качество реза.





Экономия и новые горизонты

Сейчас разработка запущена в промышленную эксплуатацию и уже показала свою эффективность. Благодаря тому, что стойкость инструмента повысилась в пять раз, завод сократил расходы на его замену, а снижение частоты смены пильных дисков позволило минимизировать простои оборудования.

На предприятии отмечают, что полученные результаты могут быть применены и на других металлургических производствах, где требуется высокая износостойкость режущего инструмента. А это значит, что волгоградская разработка станет вкладом в технологическое развитие отрасли в целом.

Результат совместной работы специалистов «Красного октября» и ученых ВолгГТУ наглядно демонстрирует, как реализация научных инициатив на производстве позволяет решать важные задачи, направленные на совершенствование бизнес‑процессов, сокращение издержек и повышение качества продукции.

Фото: Красный октябрь