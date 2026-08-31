Главное

Традиции поддержки юных волжан: социальные инициативы ВТЗ Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа Силовики задержали блогера Коваленко, снявшего пранк на Мамаевом кургане Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове-на-Дону 12-летняя родила ребенка от 15-летнего брата
В Ростове-на-Дону 12-летняя школьница из Запорожской области родила ребенка. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на ТАСС, отцом новорожденного стал ее 15-летний родной брат. О беременности школьницы стало известно в...
Федеральные новости
 Самолет из Сочи не долетел до Кирова из-за разгерметизации на высоте 10 тыс. метров
Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Киров, экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации на высоте более 10 тысяч метров, сообщает ИА «Живая Кубань». Инцидент произошел 31 августа с...
Общество

Одно место на сотню сотрудников: в Волгоградской области заработают кадровые квоты для ветеранов СВО

Общество 31.08.2026 10:35
0
31.08.2026 10:35


1 сентября в Волгоградской области вступил в силу новый закон, возлагающий на работодателей обязанность по трудоустройству ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса. Документ был разработан по инициативе губернатора Андрея Бочарова и направлен на социализацию и адаптацию военнослужащих к мирной жизни.

Согласно установленным требованиям, юридические лица с численностью штата более 100 человек обязаны не менее 1% рабочих мест отводить для участников СВО, а в некоторых случаях и трудоустраивать и членов их семей.

Как ранее сообщала редакция, для каждого предприятия персональная квота будет пересчитываться ежеквартально, с учётом изменений в штатной численности сотрудников. Как ожидается, это поможет создать для ветеранов порядка 2 тыс. рабочих мест. Данный инструмент станет ещё одной мерой поддержки, встроенной в региональный контур комплексной помощи.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.08.2026 12:42
Общество 31.08.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 11:58
Общество 31.08.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 11:58
Общество 31.08.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 11:27
Общество 31.08.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 10:35
Общество 31.08.2026 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 09:41
Общество 31.08.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 09:14
Общество 31.08.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 08:07
Общество 31.08.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 07:35
Общество 31.08.2026 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 06:43
Общество 31.08.2026 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 06:30
Общество 31.08.2026 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 22:26
Общество 30.08.2026 22:26
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 20:32
Общество 30.08.2026 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 19:47
Общество 30.08.2026 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 18:57
Общество 30.08.2026 18:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:42
В Волгоградской области объём трудовых ресурсов за год сократился на 10 тыс. человекСмотреть фотографии
12:37
Землевладельца обязали рекультивировать после шкур и навоза участки под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
Компании меняют логистику, топливо не на всех АЗС: ситуация с бензином в Волгограде 31 августаСмотреть фотографии
11:58
Андрей Бочаров отправил своих заместителей и глав муниципалитетов в школыСмотреть фотографии
11:30
В Ростове-на-Дону 12-летняя родила ребенка от 15-летнего братаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде с сентября сократят вечерние рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
11:09
Самолет из Сочи не долетел до Кирова из-за разгерметизации на высоте 10 тыс. метровСмотреть фотографии
10:36
МВД: в Волжском в ДТП с автобусом пострадали 5 человек, среди них детиСмотреть фотографии
10:35
Одно место на сотню сотрудников: в Волгоградской области заработают кадровые квоты для ветеранов СВОСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде двум школьницам грозит до 20 лет колонии за наркотикиСмотреть фотографии
09:41
Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по кадровому дефицитуСмотреть фотографии
09:30
Ракеты и украинские БПЛА сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
Военная техника преодолевает рвы и эскарпы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:46
7‑й тур чемпионата области: «Михайловка» удерживает лидерство, дубль Минькова спасает «Киквидзе», а «Урожай» подаёт протестСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцы с 1 сентября смогут оформить проездной по биометрииСмотреть фотографии
08:07
Задержки рейсов начались 31 августа в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:35
Волгоградцам напомнили сроки продления единого пособияСмотреть фотографии
07:19
МГТУ им. Баумана берёт третий тур: «Ротор» уступает в финалеСмотреть фотографии
06:43
Угроза налета БПЛА сохранялась в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
06:30
Погода не испортит школьные линейки 1 сентября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:11
Киев после ракет угрожает Волгоградской области БПЛАСмотреть фотографии
05:55
Тело юноши достали из Волги в районе пляжа под ВолгоградомСмотреть фотографии
22:26
Ракеты дважды угрожали Волгоградской области 30 августаСмотреть фотографии
21:51
«С вертолета выгружали тела»: волгоградская семья чуть не оказалась на потерпевшем крушение пароме на Северном КипреСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
Волгоградцев обяжут маркировать кур с 1 сентябряСмотреть фотографии
19:47
«Кто-то балуется?»: жители Калача-на-Дону начали сбор подписей из-за горящей свалкиСмотреть фотографии
18:57
Депутаты Волгоградской облдумы наградят избирателей вентиляторамиСмотреть фотографии
18:07
«Не верю, что это мой брат»: один из двух утонувших под Урюпинском оказался контрактником из КрасноярскаСмотреть фотографии
17:16
Как проведут школьные линейки 1 Сентября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
Вячеслав Володин одобрил развитие электротранспорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
 