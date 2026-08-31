



1 сентября в Волгоградской области вступил в силу новый закон, возлагающий на работодателей обязанность по трудоустройству ветеранов специальной военной операции по защите Донбасса. Документ был разработан по инициативе губернатора Андрея Бочарова и направлен на социализацию и адаптацию военнослужащих к мирной жизни.

Согласно установленным требованиям, юридические лица с численностью штата более 100 человек обязаны не менее 1% рабочих мест отводить для участников СВО, а в некоторых случаях и трудоустраивать и членов их семей.

Как ранее сообщала редакция, для каждого предприятия персональная квота будет пересчитываться ежеквартально, с учётом изменений в штатной численности сотрудников. Как ожидается, это поможет создать для ветеранов порядка 2 тыс. рабочих мест. Данный инструмент станет ещё одной мерой поддержки, встроенной в региональный контур комплексной помощи.

Фото из архива ИА «Высота 102»