В Волгограде с сентября сократят вечерние рейсы дачных автобусов





В Волгограде с 1 сентября 12 муниципальных сезонных маршрутов, обслуживающих городские СНТ перейдут на сокращённые режим работы. В связи с началом учебного года, уменьшением светового дня, а также традиционным сокращением пассажиропотока власти приняли решения отменить поздние верчение рейсы подвижного состава.

Автобус № 7 «Царицынская опера — д. Металлург» по-прежнему будет ходить все дни, кроме понедельника, однако лишится последнего вечернего рейса: отправление от «Царицынской оперы» в 18:30 и обратный рейс от д. Металлург в 19:10 отменены. Первый автобус, как и летом, отходит в 6:45.

Автобус № 32 «Судоверфь — СНТ Нефтяник — СНТ Татьянка» с 1 сентября будет работать все дни кроме понедельника: движение по субботам и воскресеньям прекращается. В дни, когда маршрут выходит на линию, все отправления сохраняются без изменений — от «Судоверфи» с 6:00 до 17:54.

Автобус № 45 «п. Руднева — дачи Кировец» лишается вечерних рейсов и в будни, и в выходные: отправление от Руднева в 18:31 и обратный рейс от Кировца в 19:03 отменены. Последним рейсом теперь станет отправление в 17:27.

Автобус № 48 «ВГТЗ — Дачи» — единственное приятное исключение осеннего расписания: маршрут переходит на работу во все дни недели, включая понедельник, который ранее был выходным. Время отправления не меняется: от ВГТЗ с 7:00 до 19:00, от дач — с 7:30 до 19:30.

Автобус № 50э «Обувная фабрика — Автотранспортник» в будни теряет последний вечерний рейс (отправление от фабрики в 18:15, от Автотранспортника в 19:30), а по выходным — рейс в 17:48 от Обувной фабрики и обратный в 19:03. Таким образом, в будни последний автобус отходит от фабрики в 17:00, в выходные — в 17:11.

Автобус № 53 «ЖД Вокзал — Орошенец» сокращает количество рейсов с четырех до трех: вместо пары дневных и вечерних отправлений теперь будет ходить один дневной рейс — отправление от вокзала в 16:00, обратно от Орошенца в 17:10. Утренние рейсы в 6:30 и 9:00 сохраняются. Маршрут, как и прежде, работает по средам, субботам и воскресеньям.

Автобус № 54э «Ж/Д Вокзал — с/о Слава» сохраняет движение только по выходным и прежние отправления от вокзала (7:00 и 16:30), однако обратные рейсы от с/о Слава переносятся на 10 минут раньше: 8:30 и 18:00 вместо 8:40 и 18:10. Рейсы в 7:00 и 18:00 по-прежнему выполняются с заездом в СНТ «Солнечная поляна».

Автобус № 56э «Ермана — Лесник» по выходным лишается последнего вечернего рейса: отправление от Ермана в 18:40 и от Лесника в 20:00 отменены. Расписания среды и вторника–четверга–пятницы не изменились, включая заезд в СНТ «Солнечная поляна» рейсов в 7:00 и 16:20.

Автобус № 57 «33-я школа — с/о Шельф» теряет вечернюю пару рейсов (17:55 от школы, 19:15 от Шельфа) и дополнительные пятничные отправления, которые действовали только в летний период с 1 июня по 31 августа. Теперь маршрут работает по средам, субботам и воскресеньям с тремя рейсами: от школы в 6:45, 9:25 и 15:15.

Автобус № 58э «з-д Петрова — с/о Здоровье» в будни отменяет вечерний рейс в 18:00 от завода Петрова и ответный в 19:00 от с/о Здоровье. Выходное расписание сохраняется в полном объеме — с 7:00 до 17:00 от Петрова.

Автобус № 60э «Тулака — с/о Спутник» по выходным лишается последнего рейса: отправление от Тулака в 17:45 и от Спутника в 19:00 отменены. В будни расписание не изменилось.

Автобус № 99 «ВГТЗ — Дамба» прощается с самым поздним рейсом: отправление от ВГТЗ в 19:00 и от Дамбы в 19:30 исключены из расписания. Первый автобус, как и летом, отходит в 7:00.

Отметим, сокращение рейсов происходит сентября традиционно. В дальнейшем волгоградских дачников ожидает вторая вода осенних корректировок в расписания. Ближе к отчаянию дачного сезона будут отмены часть будних рейсов.

Фото из архива ИА «Высота 102»