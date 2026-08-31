Сегодня, 31 августа, жительнице Городищенского района Волгоградской области Валентине Филипповой, которая вместе с супругом воспитывает 11 детей, в торжественной обстановке вручили орден «Мать-героиня» и грамоту о присвоении этого высшего государственного звания.

Напомним, что Указ о присвоении женщине этого звания президент Владимир Путин подписал еще в июне текущего года. Сегодня заслуженную награду маме 11 детей в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области торжественно вручил губернатор Андрей Бочаров.

– Это самая высокая форма признания государством Ваших заслуг, которая еще раз подтверждает, что большая, крепкая, сплоченная семья и многодетность являются в нашей стране непреходящей ценностью, основой сильного, здорового, сплоченного общества и государства, – сказал на торжественной церемонии Андрей Бочаров.

Глава региона отметил, что Валентина Филиппова и ее муж Сергей трудятся на родительской вахте круглосуточно, без выходных и праздников. Вместе они уже 20 лет. Двое сыновей являются участниками специальной военной операции. Всего в семье Филипповых пять сыновей и шесть дочерей. На торжественной церемонии присутствовали восемь их младших детей, а также сын Алексей, прибывший специально на этот праздник из зоны специальной военной операции. В этом ему помогла администрация региона.





Андрей Бочаров обратился с теплыми словами к младшим детям Валентины и Сергея Филипповых.

– Уважаемое молодое поколение семьи Филипповых! Вам по-настоящему повезло родиться и жить в такой большой дружной семье, где все друг другу — опора и поддержка. А ваша семья — опора, сила и надежда Волгоградской области и всей России, – сказал глава региона.

Многодетная мама в свою очередь поблагодарила главу региона за внимание и поддержку.

– Спасибо за поддержку не только нашей семьи, а всех многодетных семей. Разрешите выразить Вам большую благодарность за то, что сегодня здесь оказался мой сын Алексей – это для матери, наверное, самое главное, – поблагодарила губернатора Валентина Андреевна.

В 2017 году Валентина Филиппова была отмечена Почетным знаком «Материнская слава», а в 2019 году семья награждена орденом «Родительская слава». Теперь многодетная мама удостоена высшей государственной награды. Она стала второй жительницей Волгоградской области, имеющей звание «Мать-героиня». В 2022 году эта награда была вручена Галине Меньшиковой.

Фото: администрации Волгоградской области