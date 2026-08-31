



В Волгоградской области по итогу 2025 года количество трудовых ресурсов составило 1420,4 тыс. человек, что на 10,1 тыс. человек меньше, чем годом ранее. Такие результаты мониторинга 31 августа опубликовал Росстат. При этом, по информации специалистов, объём населения в трудоспособном возрасте, напротив, вырос до 94,8%.

- Среднегодовая численность занятых в экономике региона, которая не включает лиц, находившихся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также военнослужащих, составила 1164,2 тыс. человек. Из них 71,6% трудятся в организациях, 25,6% заняты предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, включая фермерские хозяйства, - уточнили в статистическом органе.

Примечательно, что больше всего волгоградцев трудятся в области торговли, обслуживания авто и мотоциклов: 20,1%. Ещё 13,8% работают в обрабатывающей промышленности, порядка 10,3% в сельском и лесных хозяйствах, а также занимаются охотой и рыболовством.

Фото из архива ИА «Высота 102»