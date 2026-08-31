МГТУ им. Баумана берёт третий тур: «Ротор» уступает в финале

Московский клуб стал победителем третьего тура Высшей лиги по регби‑7, в упорном финале переиграв волгоградский «Ротор» – 17:12. Для москвичей эта победа особенно ценна, так как они остановили команду, доминировавшую в двух предыдущих турах.

Групповой этап «Ротор» прошёл убедительно. Сначала команда уверенно разобралась с «Университетом» – 29:5 и «Химиком» – 22:5, затем выдержала плотную борьбу с «Балтийским штормом‑2» – 22:19. На следующий день волгоградцы закрепили статус фаворитов, не оставив шансов «Приморцу» – 24:7. В полуфинале сине-голубые без видимых сложностей прошли сборную Краснодарского края – 29:7.

Но финал показал, что даже уверенная серия не гарантирует результата. В решающем матче волжане столкнулись с грамотной игрой МГТУ, который использовал каждый эпизод и сдержал натиск волгоградцев. В итоге победа москвичей с разницей в одну попытку – 17:12.

Положение команд после третьего тура:

1. «Ротор» – 58.

2. МГТУ – 46.

3. «Нарвская застава» – 42.

Интрига сезона сохраняется. Всё решится в Волгограде: 26 и 27 сентября на стадионе «Олимпия» пройдёт финальный тур, где определится чемпион Высшей лиги по регби‑7.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор» / регби