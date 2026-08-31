



31 августа в администрации Волгоградской области Андрей Бочаров провёл оперативное совещание, посвящённое Дню знаний, а также началу нового учебного года. Глава региона дал поручения, направленные на усиление безопасности учеников и профилактику ЧС.

В частности, руководитель распорядился усилить профилактику ДТП с участием несовершеннолетних, а также предписал своим заместителям, главам районов и муниципалитетов лично посетить образовательные учреждения.

Отметим, на текущий момент волгоградские школы полностью завершили подготовку к новому учебному году. 1 сентября свои двери откроют 1370 образовательных учреждений. В этом году в первый класс пойдут 22 тыс. первоклассников, а также 42 тыс. студентов-первокурсников.

Фото из архива ИА «Высота 102»