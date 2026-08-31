Полиция с СОБРом нагрянули в ночные клубы Волгограда





В Волгограде силовики при поддержке вооружённых автоматами бойцов СОБР нагрянули с визитом в злачные ночные заведения на территории Ворошиловского района. Правоохранители искали наркотики.

- В ходе мероприятий полицейские проверили соблюдение несовершеннолетними запрета на нахождение в ночное время в увеселительных заведениях, а также провели проверку граждан на причастность к незаконному обороту наркотических средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Части посетителей заведения пришлось пройти проверку на употребление запрещённых веществ. Для этого на месте работала наркологическая мобильная лаборатория.

Отметим, по информации полицейских, проверка стала частью масштабной профилактической работы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области