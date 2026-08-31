Главное

«С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Традиции поддержки юных волжан: социальные инициативы ВТЗ Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа Силовики задержали блогера Коваленко, снявшего пранк на Мамаевом кургане

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове-на-Дону 12-летняя родила ребенка от 15-летнего брата
В Ростове-на-Дону 12-летняя школьница из Запорожской области родила ребенка. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на ТАСС, отцом новорожденного стал ее 15-летний родной брат. О беременности школьницы стало известно в...
Федеральные новости
 Самолет из Сочи не долетел до Кирова из-за разгерметизации на высоте 10 тыс. метров
Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Киров, экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации на высоте более 10 тысяч метров, сообщает ИА «Живая Кубань». Инцидент произошел 31 августа с...
Общество

«Вернули исторический облик»: ВолгГМУ объявил о завершении реконструкции здания с барельефом Сталина

Общество 31.08.2026 14:42
0
31.08.2026 14:42


Сегодня, 31 августа, Волгоградский государственный медицинский университет объявил о завершении реконструкции главного корпуса в центре города, которому вернули исторический облик с барельефом Иосифа Сталина. Его уничтожили 65 лет назад в рамках борьбы в стране с культом личности вождя, а сейчас вернули на место.

– Завершен важный этап реставрации объекта культурного наследия регионального значения – зданию Высшей партийной школы, возвращен исторический облик, задуманный выдающимися архитекторами Василием Симбирцевым и Ефимом Левитаном, – заявили в ВолгГМУ.


Напомним, что лик Иосифа Сталина изготовила компания ООО «Спецстройреставрация», с которой был заключен соответствующий контракт стоимостью 410 тысяч рублей. Барельеф, который был белого цвета, установили на фасаде 28 августа, а в выходные его покрасили в такой же цвет, как и соседние барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина.

В здании ВолгГМУ на площади Павших борцов первоначально располагалась партшкола имени Сталина. С момента ее постройки в 1953 году над центральным входом располагалось четыре барельефа, но в конце ноября 1961 году, в рамках кампании по десталинизации, профиль Сталина был демонтирован. На протяжении десятилетий его место оставалось пустым. Изначально барельеф не планировали восстанавливать, а только очертить место, где он был. Однако от этой идеи отказались, так как из-за неровности блоков технически это исполнить не удалось.

В рамках реконструкции главного корпуса бывшей партшколы также были восстановлены другие утраченные элементы исторического фасада, включая надписи на разворотах книг капителей, балюстрада ограждения кровли, исторические дверные заполнения и декоративная лепнина. Здание украсила новая архитектурная подсветка.

Фото: ВолгГМУ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.08.2026 14:42
Общество 31.08.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 14:00
Общество 31.08.2026 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 13:33
Общество 31.08.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 12:42
Общество 31.08.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 11:58
Общество 31.08.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 11:58
Общество 31.08.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 11:27
Общество 31.08.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 10:35
Общество 31.08.2026 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 09:41
Общество 31.08.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 09:14
Общество 31.08.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 08:07
Общество 31.08.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 07:35
Общество 31.08.2026 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 06:43
Общество 31.08.2026 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 06:30
Общество 31.08.2026 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.08.2026 22:26
Общество 30.08.2026 22:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:50
Наука и производство: волгоградские металлурги и ученые реализовали совместный проектСмотреть фотографии
14:42
«Вернули исторический облик»: ВолгГМУ объявил о завершении реконструкции здания с барельефом СталинаСмотреть фотографии
14:00
«Вам по-настоящему повезло»: Андрей Бочаров вручил маме 11 детей орден «Мать-героиня»Смотреть фотографии
13:33
Полиция с СОБРом нагрянули в ночные клубы ВолгоградаСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области объём трудовых ресурсов за год сократился на 10 тыс. человекСмотреть фотографии
12:37
Землевладельца обязали рекультивировать после шкур и навоза поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
Компании меняют логистику, топливо не на всех АЗС: ситуация с бензином в Волгограде 31 августаСмотреть фотографии
11:58
Андрей Бочаров отправил своих заместителей и глав муниципалитетов в школыСмотреть фотографии
11:30
В Ростове-на-Дону 12-летняя родила ребенка от 15-летнего братаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде с сентября сократят вечерние рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
11:09
Самолет из Сочи не долетел до Кирова из-за разгерметизации на высоте 10 тыс. метровСмотреть фотографии
10:36
МВД: в Волжском в ДТП с автобусом пострадали 5 человек, среди них детиСмотреть фотографии
10:35
Одно место на сотню сотрудников: в Волгоградской области заработают кадровые квоты для ветеранов СВОСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде двум школьницам грозит до 20 лет колонии за наркотикиСмотреть фотографии
09:41
Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по кадровому дефицитуСмотреть фотографии
09:30
Ракеты и украинские БПЛА сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
Военная техника преодолевает рвы и эскарпы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:46
7‑й тур чемпионата области: «Михайловка» удерживает лидерство, дубль Минькова спасает «Киквидзе», а «Урожай» подаёт протестСмотреть фотографии
08:33
Волгоградцы с 1 сентября смогут оформить проездной по биометрииСмотреть фотографии
08:07
Задержки рейсов начались 31 августа в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
07:35
Волгоградцам напомнили сроки продления единого пособияСмотреть фотографии
07:19
МГТУ им. Баумана берёт третий тур: «Ротор» уступает в финалеСмотреть фотографии
06:43
Угроза налета БПЛА сохранялась в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
06:30
Погода не испортит школьные линейки 1 сентября в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:11
Киев после ракет угрожает Волгоградской области БПЛАСмотреть фотографии
05:55
Тело юноши достали из Волги в районе пляжа под ВолгоградомСмотреть фотографии
22:26
Ракеты дважды угрожали Волгоградской области 30 августаСмотреть фотографии
21:51
«С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на КипреСмотреть фотографииCмотреть видео
20:32
Волгоградцев обяжут маркировать кур с 1 сентябряСмотреть фотографии
19:47
«Кто-то балуется?»: жители Калача-на-Дону начали сбор подписей из-за горящей свалкиСмотреть фотографии
 