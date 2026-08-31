Сегодня, 31 августа, Волгоградский государственный медицинский университет объявил о завершении реконструкции главного корпуса в центре города, которому вернули исторический облик с барельефом Иосифа Сталина. Его уничтожили 65 лет назад в рамках борьбы в стране с культом личности вождя, а сейчас вернули на место.

– Завершен важный этап реставрации объекта культурного наследия регионального значения – зданию Высшей партийной школы, возвращен исторический облик, задуманный выдающимися архитекторами Василием Симбирцевым и Ефимом Левитаном, – заявили в ВолгГМУ.





Напомним, что лик Иосифа Сталина изготовила компания ООО «Спецстройреставрация», с которой был заключен соответствующий контракт стоимостью 410 тысяч рублей. Барельеф, который был белого цвета, установили на фасаде 28 августа, а в выходные его покрасили в такой же цвет, как и соседние барельефы Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Владимира Ленина.

В здании ВолгГМУ на площади Павших борцов первоначально располагалась партшкола имени Сталина. С момента ее постройки в 1953 году над центральным входом располагалось четыре барельефа, но в конце ноября 1961 году, в рамках кампании по десталинизации, профиль Сталина был демонтирован. На протяжении десятилетий его место оставалось пустым. Изначально барельеф не планировали восстанавливать, а только очертить место, где он был. Однако от этой идеи отказались, так как из-за неровности блоков технически это исполнить не удалось.

В рамках реконструкции главного корпуса бывшей партшколы также были восстановлены другие утраченные элементы исторического фасада, включая надписи на разворотах книг капителей, балюстрада ограждения кровли, исторические дверные заполнения и декоративная лепнина. Здание украсила новая архитектурная подсветка.

Фото: ВолгГМУ