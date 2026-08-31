



Родители волгоградских школьников, начавшие традиционный первосентябрьский марафон еще в середине лета, выходят на финишную прямую. Школьная форма давно куплена и отглажена, рюкзаки стоят на видном месте, учебники и тетради сложены в стопку. Осталась главная деталь – праздничный букет. Сколько горожане готовы потратить на цветы? Правда ли, что все больше волгоградцев разделяют идею разумного потребления и выбирают один букет от класса? И почему на место розам и заморской экзотике в моду вновь входят старые-добрые астры и гладиолусы?

Корреспонденты ИА «Высота 102» прогулялись в цветочным магазинам и нашли ответы на эти и другие вопросы.

«Многие родители попросту отказались от букетов»

В холодильниках, заправленных цветами под «самое горлышко», сегодня по-настоящему жарко. Флористы один за одним собирают праздничные букеты, которые уже через несколько часов станут самым ходовым товаром.

– Ажиотажа, как видите, пока нет. Но мы его очень ждем, – без особого энтузиазма говорит сотрудник одного из магазинов в Центральном районе. – В закупке цветы дорожают весьма и весьма ощутимо. Однако менять стоимость в рознице мы не можем – понимаем же, что с финансами у людей не очень. Сейчас чаще всего букеты покупают родители первоклашек и учеников одиннадцатых классов. А другие либо не берут вовсе, либо забегают за тремя астрами. В среднем, по моим наблюдениям, волгоградцы готовы потратить на цветы полторы-две тысячи рублей.





– Вы знаете, я недавно читала в соцсетях пост, написанный педагогом, – неожиданно вступает в разговор еще один флорист. – Она писала, что идея о благотворительности вместо праздничных букетов ее обижает. Ну, ведь действительно, почему под удар попал именно День знаний? Почему мы не предлагаем жертвовать в День медика или любой другой профессиональный праздник? Представьте, идет первоклассник с букетом. Он еще не знает своего учителя, но ему хочется порадовать его цветами и в целом ощутить свою причастность к празднику. А тут мы дадим ему в руки жетончик: «благотворительность». По-моему, это перебор. Те, кто занимается благотворительностью, не привязывается к конкретным датам… Правильно я ведь говорю?





«От класса готовы потратить 5-6 тысяч рублей»

В цветочной лавке напротив Центрального рынка – полуденное затишье. Предвкушение праздничного ажиотажа ощущается здесь буквально физически – кажется, вот-вот кто-то невидимый нажмет сигнал «старт», и у цветов наступит звездный час. С витрин будут улетать и «дофаминовые композиции», как их называют сами сотрудники, и букеты с подсолнухами – живым напоминанием о проскользнувшем лете, и более классические варианты с розами.

– У нас в салоне заказы на цветы пошли еще 29-го августа, – отмечает флорист Арина. – Мне кажется, что спрос в этом году стал даже больше: на прошлое 1 Сентября букеты почти не заказывали, а покупали их уже по факту. Если говорить о ценах, то какой-то даже весьма усредненной суммы я вам не назову: бюджеты у всех очень разные. На личный букетик родители школьников тратят и полторы, и две, и две с половиной тысячи рублей. А вот от класса покупают композиции за пять-шесть тысяч. К слову, в этом году мода на цветы заметно изменилась, и сезонные астры и гладиолусы вновь вернули себе популярность. А еще на «ура» уходят подсолнухи. Людям ведь так хочется яркости…





В соседних цветочных магазинах нам заявляют буквально с порога – спрос на их букеты растет от часа к часу.

– Едва успеваем собирать, – обрывая листья с розы, говорит наша собеседница. – Почему-то многие считают, что 1 сентября цены на цветы улетят в космос, но лично у нас букеты будут продавать по той же стоимости, что их продают сегодня и будут продавать завтра вечером. Никакой разницы!





«С такими же букетами родители и сами шли на свои линейки»

Пока в магазинах, салонах или даже бутиках (тут уж на что хватит фантазии и притязаний), ждут часа Х, на уличных рыночках вовсю кипит жизнь. Милые дачные букетики с «горящими» астрами или более строгими и официальными георгинами разлетаются сегодня на «ура». Весьма ожидаемый спрос на цветы сами продавцы связывают в первую очередь с ценами – пока предприниматели продают один цветок в среднем за 200-250 рублей, на улицах за 500-700 рублей выставляют целые композиции.

– Конечно, мы торгуем по более низким ценам, – соглашается дачница, занявшая место на уличном рынке. – А еще, знаете, наши, пускай и более скромные, простые, «бабушкины», букеты многим кажутся милее сердцу. Это раньше большинство из нас гналось за всем новомодным. А сейчас люди берут в руки эти астрочки и расплываются в улыбке – когда-то давно они шли на первую линейку с таким же букетом в руках.









О сборах в школу корреспонденты ИА «Высота 102» писали уже не раз. Во сколько волгоградцам обходится форма, традиционный набор канцелярии и другие необходимые мелочи, читайте в нашем отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева