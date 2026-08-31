Главное

Энергия добра: АО «ВОЭ» подготовило детей и школы к новому учебному году Несколько дней для себя: сотрудники «ЭлектроТранспорт Плюс» побывали на Эльтоне «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове устраняют последствия атаки ВСУ: жильцы одного дома вернулись в квартиры
В Ростове-на-Дону продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 29 августа. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о текущей ситуации с поврежденными домами, сообщает Привет-Ростов. ...
Федеральные новости
 В Ростове-на-Дону 12-летняя родила ребенка от 15-летнего брата
В Ростове-на-Дону 12-летняя школьница из Запорожской области родила ребенка. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на ТАСС, отцом новорожденного стал ее 15-летний родной брат. О беременности школьницы стало известно в...
Общество

«С финансами у людей – не очень»: продавцы рассказали, сколько волгоградцы тратят на букеты к 1 Сентября

Общество 31.08.2026 17:23
0
31.08.2026 17:23


Родители волгоградских школьников, начавшие традиционный первосентябрьский марафон еще в середине лета, выходят на финишную прямую. Школьная форма давно куплена и отглажена, рюкзаки стоят на видном месте, учебники и тетради сложены в стопку. Осталась главная деталь – праздничный букет. Сколько горожане готовы потратить на цветы? Правда ли, что все больше волгоградцев разделяют идею разумного потребления и выбирают один букет от класса? И почему на место розам и заморской экзотике в моду вновь входят старые-добрые астры и гладиолусы? 

Корреспонденты ИА «Высота 102» прогулялись в цветочным магазинам и нашли ответы на эти и другие вопросы.

«Многие родители попросту отказались от букетов»

В холодильниках, заправленных цветами под «самое горлышко», сегодня по-настоящему жарко. Флористы один за одним собирают праздничные букеты, которые уже через несколько часов станут самым ходовым товаром.

Ажиотажа, как видите, пока нет. Но мы его очень ждем, – без особого энтузиазма говорит сотрудник одного из магазинов в Центральном районе. – В закупке цветы дорожают весьма и весьма ощутимо. Однако менять стоимость в рознице мы не можем – понимаем же, что с финансами у людей не очень. Сейчас чаще всего букеты покупают родители первоклашек и учеников одиннадцатых классов. А другие либо не берут вовсе, либо забегают за тремя астрами. В среднем, по моим наблюдениям, волгоградцы готовы потратить на цветы полторы-две тысячи рублей.


Вы знаете, я недавно читала в соцсетях пост, написанный педагогом, – неожиданно вступает в разговор еще один флорист. – Она писала, что идея о благотворительности вместо праздничных букетов ее обижает. Ну, ведь действительно, почему под удар попал именно День знаний? Почему мы не предлагаем жертвовать в День медика или любой другой профессиональный праздник? Представьте, идет первоклассник с букетом. Он еще не знает своего учителя, но ему хочется порадовать его цветами и в целом ощутить свою причастность к празднику. А тут мы дадим ему в руки жетончик: «благотворительность». По-моему, это перебор. Те, кто занимается благотворительностью, не привязывается к конкретным датам… Правильно я ведь говорю? 


«От класса готовы потратить 5-6 тысяч рублей»

В цветочной лавке напротив Центрального рынка – полуденное затишье. Предвкушение праздничного ажиотажа ощущается здесь буквально физически – кажется, вот-вот кто-то невидимый нажмет сигнал «старт», и у цветов наступит звездный час. С витрин будут улетать и «дофаминовые композиции», как их называют сами сотрудники, и букеты с подсолнухами – живым напоминанием о проскользнувшем лете, и более классические варианты с розами.

У нас в салоне заказы на цветы пошли еще 29-го августа, – отмечает флорист Арина. – Мне кажется, что спрос в этом году стал даже больше: на прошлое 1 Сентября букеты почти не заказывали, а покупали их уже по факту. Если говорить о ценах, то какой-то даже весьма усредненной суммы я вам не назову: бюджеты у всех очень разные. На личный букетик родители школьников тратят и полторы, и две, и две с половиной тысячи рублей. А вот от класса покупают композиции за пять-шесть тысяч. К слову, в этом году мода на цветы заметно изменилась, и сезонные астры и гладиолусы вновь вернули себе популярность. А еще на «ура» уходят подсолнухи. Людям ведь так хочется яркости…


В соседних цветочных магазинах нам заявляют буквально с порога – спрос на их букеты растет от часа к часу.

– Едва успеваем собирать, – обрывая листья с розы, говорит наша собеседница. – Почему-то многие считают, что 1 сентября цены на цветы улетят в космос, но лично у нас букеты будут продавать по той же стоимости, что их продают сегодня и будут продавать завтра вечером. Никакой разницы!


«С такими же букетами родители и сами шли на свои линейки»

Пока в магазинах, салонах или даже бутиках (тут уж на что хватит фантазии и притязаний), ждут часа Х, на уличных рыночках вовсю кипит жизнь. Милые дачные букетики с «горящими» астрами или более строгими и официальными георгинами разлетаются сегодня на «ура». Весьма ожидаемый спрос на цветы сами продавцы связывают в первую очередь с ценами – пока предприниматели продают один цветок в среднем за 200-250 рублей, на улицах за 500-700 рублей выставляют целые композиции.

– Конечно, мы торгуем по более низким ценам, – соглашается дачница, занявшая место на уличном рынке. – А еще, знаете, наши, пускай и более скромные, простые, «бабушкины», букеты многим кажутся милее сердцу. Это раньше большинство из нас гналось за всем новомодным. А сейчас люди берут в руки эти астрочки и расплываются в улыбке – когда-то давно они шли на первую линейку с таким же букетом в руках.



О сборах в школу корреспонденты ИА «Высота 102» писали уже не раз. Во сколько волгоградцам обходится форма, традиционный набор канцелярии и другие необходимые мелочи, читайте в нашем отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.08.2026 19:05
Общество 31.08.2026 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 18:15
Общество 31.08.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 17:23
Общество 31.08.2026 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 16:37
Общество 31.08.2026 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 16:24
Общество 31.08.2026 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 16:06
Общество 31.08.2026 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 15:39
Общество 31.08.2026 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 14:42
Общество 31.08.2026 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 14:00
Общество 31.08.2026 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 13:33
Общество 31.08.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 12:42
Общество 31.08.2026 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 11:58
Общество 31.08.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 11:58
Общество 31.08.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 11:27
Общество 31.08.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2026 10:35
Общество 31.08.2026 10:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:56
В Волгограде с 1 сентября возобновят работу трамваев до ЖилгородкаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:05
В Волгограде нейрохирурги спасли пациента от опухоли в позвоночникеСмотреть фотографии
18:58
Владимир Путин отметил массовый героизм волгоградских саперовСмотреть фотографии
18:20
Энергия добра: АО «ВОЭ» подготовило детей и школы к новому учебному годуСмотреть фотографии
18:15
Суд оштрафовал волгоградок за репосты канала беглого оппозиционераСмотреть фотографии
17:38
Несколько дней для себя: сотрудники «ЭлектроТранспорт Плюс» побывали на ЭльтонеСмотреть фотографии
17:23
«С финансами у людей – не очень»: продавцы рассказали, сколько волгоградцы тратят на букеты к 1 СентябряСмотреть фотографии
17:09
Итоги Спартакиады народов России по регби‑7: Волгоградская область набирает опытСмотреть фотографии
16:37
Теплый день 1 сентября подарит школьникам Волгограда погодаСмотреть фотографии
16:24
Волгоградца осудили за попытку нанизать телевизор на приятеляСмотреть фотографии
16:06
Волгоградцев обещали не штрафовать за кур и гусей без маркировкиСмотреть фотографии
15:39
Под Волгоградом крупный посёлок и шесть хуторов из-за аварии остались без газаСмотреть фотографии
14:50
Наука и производство: волгоградские металлурги и ученые реализовали совместный проектСмотреть фотографии
14:42
«Вернули исторический облик»: ВолгГМУ объявил о завершении реконструкции здания с барельефом СталинаСмотреть фотографии
14:00
«Вам по-настоящему повезло»: Андрей Бочаров вручил маме 11 детей орден «Мать-героиня»Смотреть фотографии
13:33
Полиция с СОБРом нагрянули в ночные клубы ВолгоградаСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области объём трудовых ресурсов за год сократился на 10 тыс. человекСмотреть фотографии
12:37
Землевладельца обязали рекультивировать после шкур и навоза поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
Компании меняют логистику, топливо не на всех АЗС: ситуация с бензином в Волгограде 31 августаСмотреть фотографии
11:58
Андрей Бочаров отправил своих заместителей и глав муниципалитетов в школыСмотреть фотографии
11:30
В Ростове-на-Дону 12-летняя родила ребенка от 15-летнего братаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде с сентября сократят вечерние рейсы дачных автобусовСмотреть фотографии
11:09
Самолет из Сочи не долетел до Кирова из-за разгерметизации на высоте 10 тыс. метровСмотреть фотографии
10:36
МВД: в Волжском в ДТП с автобусом пострадали 5 человек, среди них детиСмотреть фотографии
10:35
Одно место на сотню сотрудников: в Волгоградской области заработают кадровые квоты для ветеранов СВОСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде двум школьницам грозит до 20 лет колонии за наркотикиСмотреть фотографии
09:41
Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по кадровому дефицитуСмотреть фотографии
09:30
Ракеты и украинские БПЛА сбили за пределами Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
Военная техника преодолевает рвы и эскарпы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:46
7‑й тур чемпионата области: «Михайловка» удерживает лидерство, дубль Минькова спасает «Киквидзе», а «Урожай» подаёт протестСмотреть фотографии
 