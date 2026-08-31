МВД: в Волжском в ДТП с автобусом пострадали 5 человек, среди них дети

Пять человек, включая трех детей, пострадали в результате столкновения легковушки с пассажирским автобусом в городе Волжском Волгоградской области. По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне вечером на улице Пушкина.

По предварительным данным, 36-летняя водитель Hyundai Solaris на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автобусу «Волгабас». Далее иномарка выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Ладу Гранту».

В результате пострадали четверо пассажиров автобуса, в числе которых дети 3, 11 и 15 лет, а также виновница аварии. Пострадавших госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области