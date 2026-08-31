Седьмой тур чемпионата Волгоградской области по футболу в 1‑й группе получился контрастным: в одних матчах эмоции сдерживались нулевой ничьей, в других – кипели до последних минут. Три встречи завершились вничью, но каждая рассказала свою историю.

В главном матче тура «Михайловка», единоличный лидер таблицы, не смогла одолеть «Ахтубу» из Средней Ахтубы – 0:0. Хозяева владели инициативой, но не нашли способа вскрыть оборону соперника. Гости грамотно перекрывали зоны и не позволили «Михайловке» увеличить отрыв. Итог – равная игра без забитых мячей, которая, впрочем, не сильно пошатнула позиции лидера: команда сохраняет отрыв в три очка от ближайшего преследователя.

Совсем другой сценарий развернулся в противостоянии «Киквидзе» (Киквидзенский район) и «Урожая» из Елани. Здесь соперники не стали экономить голы: матч завершился результативной ничьей – 3:3. Обе команды делали ставку на атаку, и в этот день оборона явно проигрывала. По ходу встречи гости удерживали преимущество со счётом 3:1, но перелом случился благодаря Андрею Минькову: он оформил дубль, забив на 66‑й и 88‑й минутах, и спас «Киквидзе» от поражения.

Интрига вокруг этого матча сохраняется и после финального свистка: в связи с тем, что за «Киквидзе» сыграл футболист, не заявленный за клуб, «Урожай» подал официальный протест. Его рассмотрение может повлиять на итоговый результат встречи.

Ещё одна нулевая ничья зафиксирована в матче «Текстильщик» (Камышин) – «СШ Ротор» (Волгоград). Команды много боролись в центре поля, но до по-настоящему опасных моментов дело доходило редко. В итоге соперники разошлись миром, не сумев порадовать зрителей забитыми мячами.

После семи туров турнирная ситуация в группе остаётся плотной: «Михайловка» лидирует с 19 очками, «Ахтуба» идёт следом с 16 баллами, а «Урожай» с активом в 11 очков занимает третью строчку. Такая плотность в таблице делает концовку сезона особенно интригующей.

Александр Веселовский

Фото: МБУ ФСК «Урожай» Елань