



В Михайловке Волгоградской области сразу семь населённых пунктов остались без газа. По информации местных властей, крупный посёлок и хутора лишились коммунального ресурса из-за крупной аварии.

- В связи с аварийной ситуацией на сетях газоснабжения временно прекращена подача газа в хутора Карагичев, Крутинский, Троицкий, Рогожин, Страховский, а также пос. Реконструкция, - уточнили в местной администрации.

Отметим, на устранение аварии специалистам потребуется более суток. Ориентировочная дата возобновления подачи голубого топлива – вторая половина дня 1 сентября.

Фото сгенерировано ИИ