В Волгограде двум школьницам грозит до 20 лет колонии за наркотики

Перед судом в Волгограде предстанут две 16-летние школьницы, которые начали свой трудовой путь с распространения наркотиков. В СУ СКР по региону сообщили, что подростки нашли объявление о подработке в мессенджере весной текущего года.

– За денежное вознаграждение они согласились участвовать в незаконной деятельности, связанной с распространением наркотических средств на территории Волгограда. Подростки должны были извлекать заранее подготовленные оптовые партии наркотических средств и размещать их в тайниках-закладках, – рассказали в СКР по региону.

Школьниц задержали в июне текущего года в Советском районе в момент оборудования «наркозакладок», координаты которых они должны были сбросить куратору.

За покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере им грозит до 20 лет колонии.

Фото из архива V102.RU