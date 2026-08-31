



Волгоградская область оказалась на верху антирейтинга кадрового дефицита. По итогам трёх летних месяцев в ЮФО регион делит лидирующие позиции с Ростовской и Астраханской областями. Соответствующие данные приводят аналитики рекрутинговой площадки hh.ru.

В целом в ЮФО работодателям не хватает строительных и рабочих специальностей. Специалисты отмечают системность проблемы. В топ профессий с кадровым дефицитом вошли: врачи, дворники, операторы производственных линий, кочегары, операторы котельных, продавцы, кассиры, агенты по недвижимости, кулинарные работники, администраторы магазинов, фармацевты, слесари, сантехники, токари и фрезеровщики, электромонтажники и электрики, автомеханики и машинисты.

- Волгоградская область особенно выделяется потребностью в рабочих и строительных специальностях (слесари, токари, монтажники, машинисты), поварах и врачах, - подытоживается в исследовании.

Фото из архива ИА «Высота 102»