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Общество

Волгоградцам напомнили сроки продления единого пособия

Общество 31.08.2026 07:35
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31.08.2026 07:35


Привычный график выплат единого пособия можно сохранить, подав вовремя заявление на продление этой социальной меры поддержки. Как сообщили в СФР, сделать это нужно в последний месяц действующих выплат. Если заявление одобрят, то пособие начислят и за следующий месяц.

Так, к примеру, необходимо подать заявление в августе, если срок выплаты был установлен до конца этого месяца. Тогда пособие за сентябрь выплатят в привычную дату. В случае подачи заявления позже, выплату назначат с месяца обращения. Обратиться можно в клиентскую службу СФР или МФЦ, а также подать заявление онлайн через Госуслуги.

В настоящее время в Волгоградской области единое пособие получают почти 95 тысяч семей. Сумма выплат составляет более 6 миллиардов рублей. 

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