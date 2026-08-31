Волгоградцам напомнили сроки продления единого пособия

Привычный график выплат единого пособия можно сохранить, подав вовремя заявление на продление этой социальной меры поддержки. Как сообщили в СФР, сделать это нужно в последний месяц действующих выплат. Если заявление одобрят, то пособие начислят и за следующий месяц.

Так, к примеру, необходимо подать заявление в августе, если срок выплаты был установлен до конца этого месяца. Тогда пособие за сентябрь выплатят в привычную дату. В случае подачи заявления позже, выплату назначат с месяца обращения. Обратиться можно в клиентскую службу СФР или МФЦ, а также подать заявление онлайн через Госуслуги.

В настоящее время в Волгоградской области единое пособие получают почти 95 тысяч семей. Сумма выплат составляет более 6 миллиардов рублей.