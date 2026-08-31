



В Волгоградской области ожидается комфортная теплая погода в день проведения торжественных линеек в День знаний. По данным Волгоградского ЦГМС, благоприятный прогноз будет действовать до 2 сентября.

Синоптики прогнозируют в Волгограде 1 сентября днем от 26 до 28 градусов тепла, 2 сентября до +29 градусов. Ночью в областном центре во вторник и в среду ожидается до +14 градусов.



При этом в некоторых районах региона ночи будут довольно прохладными. Так, 31 августа столбик термометра местами опустится до +2 градусов. В следующие дни минимальная ночная температура воздуха будет чуть выше.